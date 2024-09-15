中職／龍之子徐若熙出賽M1 葉總有120局、A級投手期待

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天投出例行賽新高的6.1局，最快球速158公里也寫新高，總教練葉君璋依舊宣告今年出賽進入「M1」，下一場就是最後一場，放眼明年，期待徐若熙能達成A級投手的120局門檻。

徐若熙今天先發6.1局，被敲5支安打無失分，幫助球隊以3：0擊敗中信兄弟隊，拿下個人本季第7勝，雖然7局上的亂流讓他提前退場，但葉總說：「看得出來他還想繼續投。」

徐若熙退場時只用了72球，葉君璋透露，原本想讓他投到85球，但考量兩點決定提前換下，一是「原本就設定他投到6局」，二是「那一局遇到失誤、突襲短打，狀況比較多」，擔心徐若熙太急躁，才由銳歐接手。

徐若熙今天最快球速來到158公里，追平本土投手最速，葉君璋分析，可能是因為球季倒數第2場出賽，「他覺得可以豁出去，可能有這樣的打算，去調整自己的力量。」

葉君璋也強調，徐若熙本季接下來只剩下一場先發，只不過會落在何時還在考慮，「看是先下二軍隔10天，還是直接完成，會再跟防護員討論，怎樣對他比較好，現在每一局、每一球都是往上累積。」

今年徐若熙的表現，葉君璋認為球速、均速都比去年好，尤其到後面局數球速還能變快，「這是進步，但還不到我們希望他達到的樣子。」

葉總的期待是，「投到大概90、100球，一年大概120局，我覺得這是A級投手的樣子。」中間一度出現場均7局的標準，葉君璋立刻笑著修正，「這樣標準太高。」