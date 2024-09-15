圖輯／中職最香的開球！22位Angels到齊 舞力帶動全場

富邦悍將隊今天在新莊棒球場續戰樂天桃猿隊，賽前22位Fubon Angels全員到齊、端出開場表演，大隊長秀秀子開球，由年輕投手黃保羅負責接捕，大合照時滿臉掩不住的笑意，嘴角彎不下來。

悍將本周末在新莊棒球場主場賽事舉辦「寵愛天使」主題日，22位女孩全員到齊，今天則Fubon Angels擔綱開球任務。大隊長的秀秀子負責開球，黃保羅幸運成為接捕捕手，一起留下大合影時，臉上盡是掩不住的幸福笑容，讓球迷都羨慕：「為什麼保羅可以！」 富邦悍將隊本周末在新莊棒球場主場賽事舉辦「寵愛天使」主題日，22位女孩全員到齊，今天由Fubon Angels大隊長秀秀子扛起開球任務。記者陳正興／攝影 富邦悍將隊本周末在新莊棒球場主場賽事舉辦「寵愛天使」主題日，22位女孩全員到齊，今天由Fubon Angels大隊長秀秀子扛起開球任務。記者陳正興／攝影 富邦悍將女孩日，李雅英舞姿風靡全場。記者陳正興／攝影 富邦悍將隊本周末在新莊棒球場主場賽事舉辦「寵愛天使」主題日，22位女孩全員到齊，今天由Fubon Angels大隊長秀秀子扛起開球任務。記者陳正興／攝影 富邦悍將女孩日，李雅英舞姿風靡全場。記者陳正興／攝影 富邦悍將女孩日，李雅英舞姿風靡全場。記者陳正興／攝影 富邦悍將女孩日，李雅英舞姿風靡全場。記者陳正興／攝影