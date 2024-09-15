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中職／徐若熙6.1局無失分生涯新高 凍結兄弟下半季封王M12

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊徐若熙今天對中信兄弟隊6.1局無失分，寫下例行賽生涯最長局數。圖／味全龍隊提供
味全龍隊徐若熙今天對中信兄弟隊6.1局無失分，寫下例行賽生涯最長局數。圖／味全龍隊提供

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天展現王牌架式，開賽火球連發，最快球速158公里寫下個人生涯新高，也追平本土投手最速紀錄，張祐嘉也敲出一支擴大分差的2分砲，以3：0擊敗中信兄弟隊，將兄弟的下半季封王魔術數字凍結在M12。

徐若熙今天在台北大巨蛋先發登板，從第1局開始就讓現場大螢幕頻頻亮起紅字，球速幾乎都在150公里以上，也開始出現157公里球速，3局上面對陳子豪時，最後一顆速球飆出三振，球速更來到158公里，寫下生涯最速。

曾峻岳今年在例行賽曾飆出158公里，超越羅嘉仁、徐若熙、葉家淇、古林睿煬的157公里紀錄，如今徐若熙再次追上；而中職不分本土、洋將的最速紀錄是富邦悍將隊富藍戈保持的161公里。

徐若熙一直投到7局上才遇到危機，先是因游擊手失誤讓對手上壘，1出局後又被江坤宇點出內野安打，用球數在72球時被換下場，徐若熙表情看起來心有不甘，不過銳歐接手後，留下的壘包沒有變成分數。

徐若熙繳出6.1局無失分的演出，寫下例行賽生涯最長局數紀錄，他在去年總冠軍賽曾投出7局7K無失分，特別的是，今天只有3次三振，製造兄弟2次雙殺；銳歐中繼1.2局無失分，陳冠偉關門投出三上三下、2K，3人聯手投出完封。

龍隊打線則是在6局下1出局、一三壘有人時，郭嚴文敲出的滾地球造成失誤，跑回第1分，7局下2出局後蔣少宏先敲安，張祐嘉再轟出右外野的2分砲，取得3：0領先，今年首次升上一軍的張祐嘉已經累積3轟。

徐若熙 球速 羅嘉仁

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