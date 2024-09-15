中職／徐若熙大巨蛋飆速158公里 平本土投手最快紀錄
味全龍隊「龍之子」徐若熙今天火球連發，3局上面對陳子豪讓大螢幕亮出158公里的球速，也是中職認證紀錄，追平生涯最快球速，也與富邦悍將隊曾峻岳並列中職本土投手最快紀錄。
徐若熙進入職棒後，生涯最快就是157公里，今年就有4場比賽投出，都是在7月14日之後，顯現出球季後段球速反上升的奇特現象。
今天在台北大巨蛋對戰中信兄弟隊，徐若熙從第1局開始就讓現場大螢幕頻頻亮起紅字，球速幾乎都在150公里以上，也開始出現157公里球速，3局上面對陳子豪時，最後一顆速球飆出三振，球速更來到158公里，寫下生涯最速。
曾峻岳今年在例行賽曾飆出158公里，超越羅嘉仁、徐若熙、葉家淇、古林睿煬的157公里紀錄，如今徐若熙再次追上；而中職不分本土、洋將的最速紀錄是富邦悍將隊富藍戈保持的161公里。
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