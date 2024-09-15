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中職／誰說玉木教練很凶！為UniGirls Yovia接捕 化身超級鐵粉

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊「Lady Fighter玩美戰神日」第二天，UniGirls成員Yovia擔任開球嘉賓，由鐵粉玉木朋孝負責接捕。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「Lady Fighter玩美戰神日」第二天，UniGirls成員Yovia擔任開球嘉賓，由鐵粉玉木朋孝負責接捕。圖／統一獅隊提供

統一獅隊「Lady Fighter玩美戰神日」第二天，持續吸引球迷進場，不僅有許多女孩相關的場外活動與簽名會外，去年女孩日特別安排總教練林岳平擔任開球捕手，被球迷羨慕自肥，今年則由日籍內野統籌教練玉木朋孝擔任開球捕手，意外揭露他其實是Yovia的鐵粉。

今日賽前UniGirls現場表演單曲《Lady Fighter》舞蹈，再以近期棒球界有名的「三振舞」，藉此宣告本場賽事開球嘉賓為UniGirls的Yovia，開球捕手則由玉木朋孝擔任，看似與平常開球儀式沒什麼不同，但這之中含有小巧思，玉木朋孝其實是Yovia的忠實粉絲。

玉木朋孝特地將精心準備來自日本手套，交給開球嘉賓Yovia，化身超級鐵粉為Yovia開球加油，並回到本壘擔任開球捕手，完成開球儀式後，更用紙巾小心翼翼地將球上面的紅土擦拭乾淨，跟Yovia合照時，彷彿變成「超級大鐵粉」害羞地舉起Yovia的女孩毛巾合影。

UniGirls成員共21位，但玉木朋孝有獨鍾，只收藏Yovia的毛巾，是貨真價實的Yovia鐵粉。有別於平時球場上嚴肅的模樣。玉木朋孝今天開啟「追星模式」的反差感，讓球員休息室旁的統一獅教練團、球員及在場球迷哄堂大笑，相信此次開球經驗無論對Yovia或是玉木朋孝而言，都是相當難忘的回憶。

統一獅隊「Lady Fighter玩美戰神日」第二天，UniGirls成員Yovia擔任開球嘉賓，由鐵粉玉木朋孝負責接捕。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「Lady Fighter玩美戰神日」第二天，UniGirls成員Yovia擔任開球嘉賓，由鐵粉玉木朋孝負責接捕。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「Lady Fighter玩美戰神日」第二天，UniGirls成員Yovia擔任開球嘉賓，由鐵粉玉木朋孝負責接捕。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「Lady Fighter玩美戰神日」第二天，UniGirls成員Yovia擔任開球嘉賓，由鐵粉玉木朋孝負責接捕。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「Lady Fighter玩美戰神日」第二天，UniGirls成員Yovia擔任開球嘉賓，由鐵粉玉木朋孝負責接捕。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「Lady Fighter玩美戰神日」第二天，UniGirls成員Yovia擔任開球嘉賓，由鐵粉玉木朋孝負責接捕。圖／統一獅隊提供

林岳平 棒球 統一獅

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