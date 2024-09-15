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中職／UniGirls主題日吸人潮 領隊全程看完女孩表演大讚
統一獅隊「Lady Fighter玩美戰神日」今天迎來最終回，UniGirls輪番才藝表演，兩天場外攤位、萊恩酷吸引排隊人潮，領隊蘇泰安昨天全程看完表演，大讚女孩用心，「大家都很多才多藝。」
「Lady Fighter玩美戰神日」為以啦啦隊女孩為主的主題日，昨天賽事碰上午後雷陣雨攪局，但不影響球迷購買UniGirls相關商品及參與活動的心情，首日簽名會由瑟七、Yuki、Chihiro、Mina、Joy、Maggie、詩詩、賴賴、柔一、包子出席，台下擠滿許多慕名而來的球迷，身穿主題日球衣、毛巾或代表女孩粉絲的背心，甚至有球迷將滿版的女孩頭像做成襯衫，充分表達對UniGirls的支持。
今天女孩簽名會則是艾璐、趙娟週、斐棋、妮妮、少少、Nozomi、一七、侯芳、芮絲、曼萍、Yovia，許多球迷帶著相機捕捉女孩可愛的一面，或熱情地舉起製作的女孩頭像看板或海報，女孩也親切地向鏡頭擺姿勢。不僅有女孩簽名會，比賽局間更安排女孩在看台擔任應援團長，昨日由詩詩負責，今日則是艾璐與妮妮。
此次主題日場外安排許多闖關活動，包含「女神萊PK」、「女神特訓班」、「女神小百科」及「女神射手」，闖關成功即可獲得，也有設置行動拍貼車，提供給球迷在玩美戰神日留下美好紀念。
球團總經理蘇泰安表示，「連續兩天女孩主題日活動，感謝UniGirls每個女孩用心準備各項表演，昨日也全程看完大家的表演，大家都很多才多藝，讓球場賽事除了應援外，也能讓球迷認識不一樣的UniGirls。今年尤其韓籍趙娟週、日籍希美、千紘，讓整體活動規劃更多元，並且搭配單曲發表UniGirls的全員參與，也是全新的體驗。」
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