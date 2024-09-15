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中職／最頂開球！22位Fubon Angels到齊 黃保羅接捕笑容藏不住

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊本周末在新莊棒球場主場賽事舉辦「寵愛天使」主題日，22位女孩全員到齊，今天由Fubon Angels大隊長秀秀子扛起開球任務。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊本周末在新莊棒球場主場賽事舉辦「寵愛天使」主題日，22位女孩全員到齊，今天由Fubon Angels大隊長秀秀子扛起開球任務。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊今天在新莊棒球場續戰樂天桃猿隊，賽前22位Fubon Angels全員到齊、端出開場表演，大隊長秀秀子開球，由年輕投手黃保羅負責接捕，大合照時滿臉掩不住的笑意，嘴角彎不下來。

悍將本周末在新莊棒球場主場賽事舉辦「寵愛天使」主題日，22位女孩全員到齊，昨天由巴黎奧運拳擊金牌得主林郁婷開球，今天則由Fubon Angels擔綱開球任務。

例行的悍將先發棒次介紹後，由「靈魂收割機」3人組檸檬、大頭、卡洛琳負責女孩的出場介紹，意外畫面出現在介紹慈妹出場時，檸檬介紹「能靜能動、最可愛的慈妹」，卻是韓籍女孩李晧禎跑了出來，急匆匆讓李晧禎退回板凳區，重新介紹慈妹出場，還沒開賽先記上一次失誤。

Fubon Angels由本季擔當大隊長的秀秀子負責開球，黃保羅幸運成為接捕捕手，一起留下大合影時，臉上盡是掩不住的幸福笑容，讓球迷都羨慕：「為什麼保羅可以！」

富邦悍將隊本周末在新莊棒球場主場賽事舉辦「寵愛天使」主題日，22位女孩全員到齊，今天由Fubon Angels大隊長秀秀子扛起開球任務。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊本周末在新莊棒球場主場賽事舉辦「寵愛天使」主題日，22位女孩全員到齊，今天由Fubon Angels大隊長秀秀子扛起開球任務。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊本周末在新莊棒球場主場賽事舉辦「寵愛天使」主題日，22位女孩全員到齊，今天由Fubon Angels大隊長秀秀子扛起開球任務。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊本周末在新莊棒球場主場賽事舉辦「寵愛天使」主題日，22位女孩全員到齊，今天由Fubon Angels大隊長秀秀子扛起開球任務。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊本周末在新莊棒球場主場賽事舉辦「寵愛天使」主題日，22位女孩全員到齊，今天由Fubon Angels大隊長秀秀子扛起開球任務。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊本周末在新莊棒球場主場賽事舉辦「寵愛天使」主題日，22位女孩全員到齊，今天由Fubon Angels大隊長秀秀子扛起開球任務。記者陳正興／攝影

Fubon Angels 慈妹 黃保羅

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