中職／最頂開球！22位Fubon Angels到齊 黃保羅接捕笑容藏不住

富邦悍將隊今天在新莊棒球場續戰樂天桃猿隊，賽前22位Fubon Angels全員到齊、端出開場表演，大隊長秀秀子開球，由年輕投手黃保羅負責接捕，大合照時滿臉掩不住的笑意，嘴角彎不下來。

悍將本周末在新莊棒球場主場賽事舉辦「寵愛天使」主題日，22位女孩全員到齊，昨天由巴黎奧運拳擊金牌得主林郁婷開球，今天則由Fubon Angels擔綱開球任務。

例行的悍將先發棒次介紹後，由「靈魂收割機」3人組檸檬、大頭、卡洛琳負責女孩的出場介紹，意外畫面出現在介紹慈妹出場時，檸檬介紹「能靜能動、最可愛的慈妹」，卻是韓籍女孩李晧禎跑了出來，急匆匆讓李晧禎退回板凳區，重新介紹慈妹出場，還沒開賽先記上一次失誤。