中職／打這樣應該要下去…岳政華坦言打擊低潮 教頭不同看法

中信兄弟隊外野手岳政華今年幾乎整季穩定在一軍，目前104場出賽是全隊唯一全勤，總教練平野惠一肯定他在守備面的穩定貢獻，岳政華對自己則有不同要求，坦言打擊不夠理想，「打這樣應該是要下去（二軍）。」

岳政華今年開季打擊率一度掉到2成以下，隨後緩步爬升，到6月來到最高點的2成82，然而隨後又緩步下滑，最近3場沒敲安後，打擊率下降到2成51。

平野惠一表示，當然也希望岳政華的打擊趕快調整回來，不過他一整年都很努力，不像往年需要下二軍一、兩次再上來後才有發揮，「而且無論岳政華、岳東華，他們從來不會喊累，我知道一定會累、也多少會有傷痛，但他們能夠每天穩定表現，這點很感謝。」

岳政華則表示，近期打擊有點找不到方向，「主要是沒有自信，不夠大膽打自己想要的球，看到想要的球卻打不好，學長也都會跟我講，要大膽一點。」

平野惠一另外也稱讚，岳政華的盜壘有所進步，守備也一直穩定，「大家會聚焦在他的打擊，但其他方面也都有貢獻。」岳政華本季累積21次盜壘，超越個人過去4年總和。

岳政華則認為，自己的守備還可以更好，傳球方面因為過去受傷關係，在傳球姿勢上還不夠穩定，盜壘則是真的有感進步，「平野教練從春訓就開始盯我跑壘，過去擔任統籌教練時，就曾經指導我，去年一些起步、技巧還沒學會。」

守備上岳政華還有一個請益對象，就是昨天飛簷走壁接殺的張志豪，岳政華說：「就在我面前，能接到那球真的很特別，很像蜘蛛人。」只不過岳政華也透露張志豪的回應：「他說老了，煞不住了。」