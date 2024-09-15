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中職／黃暐傑被釋出若投入選秀？葉君璋：當然有興趣
台灣旅美投手黃暐傑近期被海盜隊釋出，在今年8月初進行肌腱撕裂傷手術後，目前在復健中，過去曾在味全龍隊春訓讓總教練葉君璋留有印象，如果明年參加中職選秀，葉總說：「當然會有興趣。」
談到黃暐傑，葉君璋說：「大概三到五分熟，算是一點點熟，去年還是前年有來我們這邊春訓，之前我去遊騎兵隊參加秋訓的時候，他好像還在那邊，對他的印象滿好的。」
黃暐傑生涯從響尾蛇隊起步，2018年被交易到遊騎兵隊後，隔年登上大聯盟，不料接下來遇到疫情影響未獲得小聯盟機會，2022年重返美職先後加入巨人、海盜隊，到今年被釋出。
葉君璋認為，這在美職是正常的狀況，球隊編制上如果沒有位置，就是把選手送走，重點是自己要保持健康，黃暐傑這次開刀是肌腱問題應該還好。
黃暐傑復健順利的話，明年4月會進行牛棚練投，目前下一步尚未確定，不過若報名中職選秀，葉君璋說：「當然有興趣，他的條件很好，大家對他的問號只有身體健康，球隊現在應該都滿在乎，簽一個選手進來，希望他至少撐5年吧。」
至於黃暐傑是否會落在首輪？葉君璋認為現在言之過早，「如果健康的話，說不定美國都還有機會，如果他回來台灣，身體健康的話，狀元也不是不可能。」
黃暐傑過去一直以美職為目標，葉君璋認為這點很正常，「不然去美國幹嘛？選手都是想要有些發展，看能爬到最高的地方，這樣的態度很正確。」
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