中職／岳政華打擊低潮自信不足 目睹張志豪「飛簷走壁」

中職中信兄弟野手岳政華近期打擊不如預期，他坦言主要問題是自信不足、不夠大膽，希望快點找回打擊好感覺；自評守備上傳球還需更好，昨天目睹張志豪「飛簷走壁」接球直呼「像蜘蛛人」。

中信兄弟外野手岳政華今年穩定在一軍出賽，但近期打擊狀況發揮不如預期，今天賽前9月出賽共33打席敲出5支安打，打擊率1成52。

被問起岳政華打擊表現，兄弟總教練平野惠一笑回大家太「嚴厲」，也提到岳政華是很努力的選手，雖然大家聚焦打擊，但打擊之外無論守備、跑壘都對球隊有很大的貢獻。

岳政華坦言有點「找不到方向」，幾場比賽打不好容易想太多，好的球反而不敢出棒，近期最主要問題是自信，不夠大膽打想要打的球，學長和教練團都有持續鼓勵，希望他可以更大膽一點。

岳政華目前出賽場次、打數已經達到年度獎項門檻，但他表示不會去想獎項，現階段希望打擊趕快找回好的感覺、守備可以越來越好，自評傳球方面還需要再調整。

昨天比賽岳政華先發守中外野，右外野手張志豪有「蜘蛛人」美技接殺，岳政華笑說，是第一次近距離目睹，「就在我前面飛簷走壁，那一球可以接到真的蠻厲害的」，也提到張志豪在守備方面有分享很多基本的觀念給他。

岳家兄弟從不喊痛喊累 平野惠一點出岳政華的成長

中職中信兄弟隊野手岳政華近期打擊表現不佳，但總教練平野惠一肯定他在守備、跑壘上的貢獻，點出岳政華開季到現在都在一軍也算是成長，誇讚岳家兄弟從不喊累喊痛、是球隊重要戰力。

兄弟隊外野手岳政華近期打擊狀況發揮不如預期，但總教練平野惠一笑稱大家太「嚴厲」，不僅要看打擊，岳政華無論守備、跑壘都對球隊有很大的貢獻。

平野惠一提到，以往岳政華每個球季都要下二軍幾次調整、回來後可以有很大的突破和爆發，今年從開季就一直在一軍出賽，對年輕球員來說也是不錯的成長。

平野惠一稱讚岳政華是很努力選手，也提到岳政華、哥哥岳東華兄弟倆從來不會喊哪邊痛、需要休息，賽季打到目前為止，教練團也明白球員身體多少都有傷勢和疲勞，但兄弟倆一直穩定在球場上出賽、很感謝他們。

岳政華今天賽前本季一軍出賽104場、岳東華103場，今天與味全龍隊比賽也持續先發，平野惠一提到，兩人出賽場次來說幾乎是全勤，詢問是否需要休息都說沒關係，球隊需要他們，他們也要有自覺為了成為球隊中心主力，必須要變得更好。

岳政華今年在盜壘方面進步多，賽前跑出21次盜壘成功已經是個人單季新高，岳政華表示，去年盜壘方面很多技巧還沒有學會，今年春訓教練團緊盯，隨時注意跑壘動作姿勢有沒有跑掉，更大膽去做，也有明顯感覺到進步。