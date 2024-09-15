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中職／江坤宇獲玉木頂尖評價 平野惠一：開心耶

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊江坤宇。報系資料照
中信兄弟隊江坤宇。報系資料照

統一獅隊日籍教練玉木朋孝近期的游擊手評析文，引起球迷熱議，其中給予中信兄弟隊游擊手江坤宇高評價倒是沒有異議，兄弟總教練平野惠一今天聽聞此事後表示：「很開心耶，謝謝玉木教練。」

玉木朋孝認為，兄弟的強悍有90%是因為江坤宇，兄弟全隊呈現出的穩定守備中，江坤宇具有很強大的存在感，這是其他球隊比較難看到的。

平野惠一也認同，「江坤宇在球隊的存在感很大，不過就我個人來看，還有更多的進步空間，阿坤可以成為更好的選手。」同時，平野惠一也看得更遠，「作為總教練要抱持這樣的想法，現在有阿坤，但要怎麼去養成下一個阿坤。」

江坤宇的守備是中職頂尖，不過如果到了日職一軍是否同樣適用？平野惠一表示，日職的選手有著更快腳程，打者擊球也有所不同，「會有什麼發揮，這樣用想的還不知道。」

江坤宇今天出賽就可集滿游擊手出賽80場的門檻，獲得年底獎項票選資格，要挑戰金手套5連霸、最佳十人4連霸，目前守備率0.989，領先群雄。

平野惠一 江坤宇 統一獅

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