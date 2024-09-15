中職／林泓育輕微腦震盪、朱育賢也先休兵 蔡鎮宇扛DH

樂天桃猿隊昨天輸球折將，林泓育、朱育賢都提前退場，今天都退出先發打線，總教練古久保健二透露兩人傷情，林泓育有輕微腦震盪，朱育賢撞到後腦勺，都先留在一軍持續觀察。

猿隊本季傷情不斷，昨天在新莊棒球場再新增要員傷兵，林泓育昨天因頭部觸身球、朱育賢因接球撞上全壘打牆，雙雙提前退場。

猿隊今天續戰悍將，古久保健二賽前更新兩人傷勢狀況，林泓育在測試後發現有輕微腦震盪，包括頭暈的狀況，目前先再觀察，朱育賢是在跳接下來時撞到後腦勺，兩人今天都未先發，並未降下二軍，先留在一軍觀察狀況。

媒體提到，猿隊本季傷兵滿營，一個接一個掛傷號，古久保健二說得無奈，「說這些，問題也沒辦法解決，只能以現有陣容去比賽。」昨天林泓育、朱育賢負責的指定打擊、左外野，今天分別由蔡鎮宇、余德龍負責。

猿隊目前在下半季戰績排名第三，落後龍頭中信兄弟隊已達7場勝差，但全年度居第三且領先味全龍隊有5場勝差，若兄弟可以奪季冠軍，猿隊憑藉第3張門票進入季後賽的機率極高，因此擋下龍隊會是更重要的任務。