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中職／跑傳不是問題 悍將日籍教練看游擊論戰：張育成的條件辦得到

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊游擊手張育成。本報資料照片
富邦悍將隊游擊手張育成。本報資料照片

統一獅隊日籍教練玉木朋孝的一番游擊手評析文，掀起漫天討論，張育成究竟是不是一流的游擊手？富邦悍將隊日籍內野統籌教練稻田直人認為，張育成可以做到這樣的跑傳，是因為他的身體強度、能力才能辦到，不會要求他調整，「相反地，我自己也很想試試看他的接傳方式，因為我就做不到。」

陳聖平近期因守備問題消失在獅隊先發打線，玉木朋孝昨天受訪時給出辛辣評論，更進一步評價其他球隊游擊手，認可江坤宇是有存在感、一流的內野手，但對於張育成並不是那麼認同，認為內野手該確實墊步、強而有力傳球，增加出局的機率，而張育成有不少跑傳，並非正確的大方向。

稻田直人受訪前，並未看過這篇報導，經由翻譯轉述後得知，但他認為玉木朋孝應該不是出於批評的意思，而是透過文字轉達後有這種感覺。

至於自家游擊手張育成的守備能力，他透露，「我自己本身就有和育成說過，他的守備能力是很好的。」他說，張育成可以做到跑傳，是因為他的身體強度、能力夠好，「如果沒有他的身體條件，是不可能辦到。」

稻田表示，他並不認為張育成的接傳方式不好，也不會特別去做調整，「既然他做得很好，就沒必要去做什麼調整，相反地，我自己也很想試試看他的接傳方式。」他苦笑說：「因為我就做不到。」

談其他五隊中職游擊手，稻田也說印象最深是江坤宇，「但他的守備能力，是我在來台灣之前就知道。」他也說其實悍將隊內也有內野未來之星，比比剛經過的池恩齊，「這位就是。」

富邦悍將 張育成 江坤宇

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