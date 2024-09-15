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中職／江少慶先降二軍 鋒總透露應和手部比較無關

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊先發投手江少慶昨天僅投1.2局傷退。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手江少慶昨天僅投1.2局傷退。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊本土王牌江少慶昨天先發抱胸傷退，傷情仍待檢查，今天已先降下二軍，總教練陳金鋒表示，江少慶的傷勢位置主要在胸，和手比較沒有關係。

江少慶因手肘韌帶傷情缺席賽場1年2個月，才剛回歸投到第4場比賽，昨天投1.2局、29球就出現令人心驚的畫面，2局上面對馬傑森的打席，第1球一投出就轉身、面露痛苦跪地，緊抓肩膀、胸前的位置，隨即退場，球團回報他在投球後右肩前側不適，詳細傷情等待檢查結果出爐。

江少慶暫時無法投球，今天已經降下二軍，陳金鋒表示，目前還沒有診斷結果，「只知道大概是拉傷，是在胸的位置，目前看來和手部不太有相關。」至於本季是否可能再登板？陳金鋒不諱言，也剩沒幾場了。

悍將本季還剩15場比賽，下半季淘汰指數只剩5，想以兩支季冠軍以外的最佳戰績第3張門票進入季後賽的機率也近乎不可能，如今在出局邊緣碰到重大投手傷兵。江少慶以選秀狀元之姿在2021年下半季加盟悍將，3.5年下來，至今共先發50場、271.1局，取得13勝22敗、防禦率3.68。

富邦悍將 江少慶 陳金鋒

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