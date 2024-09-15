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中職／悍將屢碰爭議判決 鋒總：我被驅逐是最不重要的事

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中華職棒例行賽14日在新莊棒球場由富邦悍將隊與樂天桃猿隊交手，5局上，桃猿打者比出短棒但主審認定沒出棒、記壞球，悍將總教練陳金鋒（左）到場中抗議遭驅逐出場。中央社
中華職棒例行賽14日在新莊棒球場由富邦悍將隊與樂天桃猿隊交手，5局上，桃猿打者比出短棒但主審認定沒出棒、記壞球，悍將總教練陳金鋒（左）到場中抗議遭驅逐出場。中央社

富邦悍將隊昨天以8：4擊敗樂天桃猿隊，5局上因出棒爭議，悍將教頭陳金鋒遭驅逐出場，這已是他本季第3次領到出場罰單，但陳金鋒直言，「你（裁判）判不對，就變爭議判決，在爭議判決中，我被趕出場是最不重要的事。」

爭議判決出現在5局上馬傑森的打席，他擺出短棒後沒點到，結果主審楊崇煇判定壞球，請示一壘審邱景彥也未改判，陳金鋒為此上場爭執，遭到楊崇煇驅逐出場。鋒總賽後對於判決仍表達無法接受，球團也提出申訴，尚未得到聯盟回覆。

陳金鋒本季第三度驅逐出場，包括4月19日范國宸出棒過半爭議、8月11日吉力吉撈．鞏冠折射滿貫砲，以及昨天的事件，為本季「出場王者」。

陳金鋒表示，「以我們的立場，一定是對判決有想法、有爭議才會上去，那是足夠明顯的東西才會去抗議這個問題。」他說：「裁判有他的職權，裁判判我出場是他的權利，所以我也沒辦法，但我的職責就是針對判決去提出我的疑問，我做我的工作，裁判做他的工作。」

外界討論悍將在他的驅逐出場後掀起反撲氣勢，鋒總說：「比賽和我有沒有出去未必有關，過程都一樣，大家都很努力想把比賽拉回來。」至於3場3萬罰金是誰出？他說：「大家共同努力為球隊好，誰出都一樣。」

富邦悍將 樂天桃猿 陳金鋒

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