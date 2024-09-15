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中職／統一獅玩美戰神女孩日表演暈翻球迷 艾璐偷放閃

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅「Lady Fighter玩美戰神日」，賽後五組Uni Girls帶來精彩演出。圖／統一獅隊提供
統一獅「Lady Fighter玩美戰神日」，賽後五組Uni Girls帶來精彩演出。圖／統一獅隊提供

統一獅「Lady Fighter玩美戰神日」本周六、日台南棒球場熱鬧登場， 昨日賽後五組Uni Girls帶來精彩演出，艾璐性感肚皮舞的背後感謝老公胡智爲默默支持，瑟七則解釋與富邦悍將Travis「螢幕CP」由來。

打頭陣的是一七、侯芳、芮絲組成的「17侯1催芮」，帶來中日韓組曲唱跳表演，猶如偶像演唱會，球迷紛紛舉起手燈揮舞，她們也將自己設計的海報發送給球迷，新加入此組合的侯芳有趣地表示：「最困難的不是學習外語，而是一七和芮絲要求她唱台語的rap。」

第二組登場表演，由妮妮、Mina和艾璐「鈴鈴啷啷」，貼滿亮片的服裝綁著鈴噹，原先抒情歌曲急轉動感曲風，加上劈腿與下腰高技巧動作，讓台下直呼「太辣了！」

Mina表示：「啦啦隊表演中似乎比較少看到肚皮舞表演，這次決定挑戰看看，也透露其實因為肚皮舞重視基本功，起初曾被老師拒絕過。」而艾璐感性表示：「感謝老公胡智爲在每次表演都會出席以表支持，令她十分感動。」

第三組是希美Chihiro與包子的「Chi Bao Ro」，身穿可愛的白色澎澎裙與緞帶，搭配俏皮甜美的舞蹈，許多球迷紛紛融化。

希美Chihiro跟包子都是首次看到對方穿上表演造型，雙方都給彼此可愛程度打下高分，也分享服裝是特別從日本帶回來的。這次表演是兩個人一起討論的，且在想法上都十分雷同，討論得很快，能順利完成表演，她們都覺得很開心。

第四組表演Maggie帶來的「美開眼笑」，優美的舞姿與笛聲交織，宛如仙女下凡般，更展現許多柔軟度與高難度動作，球迷在表演結束後也大喊「好美！」

Maggie說：「因為我是科班出生，從小到大都是學芭蕾與現代舞蹈，雖然加入啦啦隊後比較少接觸，但我內心還是很喜歡中國舞，所以這次決定還是在女孩日表演我的專長。」

Maggie更表示，去年女孩日結束就開始構想今年表演，「我也發現自己年紀好像越來越大，好像不能像以前一樣做那些特技動作，那就把我現在還能做的動作一次呈現在這個舞台上，雖然可能沒有很完美，但我不留遺憾。」

壓軸由瑟七演唱個人單曲「臉紅心跳」，溫柔歌聲讓現場觀眾如癡如醉地揮舞手電筒，她也親切地與台下互動，邀請現場球迷一起唱，她表示，這是她第一次唱完整首，也解釋與富邦悍將Travis「螢幕CP」由來，揮別「阿崔的瑟七」，一句「我是大家的瑟七」，讓台下響起歡呼聲。

今日台南棒球場將進行LadyFighter玩美戰神日最終回，賽前除了單曲Uni Girls - Lady Fighter演出外，賽後同樣規劃五組不一樣的演出，將帶給球迷們最難忘的 Lady Fighter玩美戰神日。

統一獅「Lady Fighter玩美戰神日」，賽後五組Uni Girls帶來精彩演出。圖／統一獅隊提供
統一獅「Lady Fighter玩美戰神日」，賽後五組Uni Girls帶來精彩演出。圖／統一獅隊提供
統一獅「Lady Fighter玩美戰神日」，賽後五組Uni Girls帶來精彩演出。圖／統一獅隊提供
統一獅「Lady Fighter玩美戰神日」，賽後五組Uni Girls帶來精彩演出。圖／統一獅隊提供
統一獅「Lady Fighter玩美戰神日」，賽後五組Uni Girls帶來精彩演出。圖／統一獅隊提供
統一獅「Lady Fighter玩美戰神日」，賽後五組Uni Girls帶來精彩演出。圖／統一獅隊提供
統一獅「Lady Fighter玩美戰神日」，賽後五組Uni Girls帶來精彩演出。圖／統一獅隊提供
統一獅「Lady Fighter玩美戰神日」，賽後五組Uni Girls帶來精彩演出。圖／統一獅隊提供
統一獅「Lady Fighter玩美戰神日」，賽後五組Uni Girls帶來精彩演出。圖／統一獅隊提供
統一獅「Lady Fighter玩美戰神日」，賽後五組Uni Girls帶來精彩演出。圖／統一獅隊提供
統一獅「Lady Fighter玩美戰神日」，賽後五組Uni Girls帶來精彩演出。圖／統一獅隊提供
統一獅「Lady Fighter玩美戰神日」，賽後五組Uni Girls帶來精彩演出。圖／統一獅隊提供
統一獅「Lady Fighter玩美戰神日」，賽後五組Uni Girls帶來精彩演出。圖／統一獅隊提供
統一獅「Lady Fighter玩美戰神日」，賽後五組Uni Girls帶來精彩演出。圖／統一獅隊提供

富邦悍將 棒球 胡智爲

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