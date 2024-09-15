中職／統一獅玩美戰神女孩日表演暈翻球迷 艾璐偷放閃

統一獅「Lady Fighter玩美戰神日」本周六、日台南棒球場熱鬧登場， 昨日賽後五組Uni Girls帶來精彩演出，艾璐性感肚皮舞的背後感謝老公胡智爲默默支持，瑟七則解釋與富邦悍將Travis「螢幕CP」由來。

打頭陣的是一七、侯芳、芮絲組成的「17侯1催芮」，帶來中日韓組曲唱跳表演，猶如偶像演唱會，球迷紛紛舉起手燈揮舞，她們也將自己設計的海報發送給球迷，新加入此組合的侯芳有趣地表示：「最困難的不是學習外語，而是一七和芮絲要求她唱台語的rap。」

第二組登場表演，由妮妮、Mina和艾璐「鈴鈴啷啷」，貼滿亮片的服裝綁著鈴噹，原先抒情歌曲急轉動感曲風，加上劈腿與下腰高技巧動作，讓台下直呼「太辣了！」

Mina表示：「啦啦隊表演中似乎比較少看到肚皮舞表演，這次決定挑戰看看，也透露其實因為肚皮舞重視基本功，起初曾被老師拒絕過。」而艾璐感性表示：「感謝老公胡智爲在每次表演都會出席以表支持，令她十分感動。」

第三組是希美Chihiro與包子的「Chi Bao Ro」，身穿可愛的白色澎澎裙與緞帶，搭配俏皮甜美的舞蹈，許多球迷紛紛融化。

希美Chihiro跟包子都是首次看到對方穿上表演造型，雙方都給彼此可愛程度打下高分，也分享服裝是特別從日本帶回來的。這次表演是兩個人一起討論的，且在想法上都十分雷同，討論得很快，能順利完成表演，她們都覺得很開心。

第四組表演Maggie帶來的「美開眼笑」，優美的舞姿與笛聲交織，宛如仙女下凡般，更展現許多柔軟度與高難度動作，球迷在表演結束後也大喊「好美！」

Maggie說：「因為我是科班出生，從小到大都是學芭蕾與現代舞蹈，雖然加入啦啦隊後比較少接觸，但我內心還是很喜歡中國舞，所以這次決定還是在女孩日表演我的專長。」

Maggie更表示，去年女孩日結束就開始構想今年表演，「我也發現自己年紀好像越來越大，好像不能像以前一樣做那些特技動作，那就把我現在還能做的動作一次呈現在這個舞台上，雖然可能沒有很完美，但我不留遺憾。」

壓軸由瑟七演唱個人單曲「臉紅心跳」，溫柔歌聲讓現場觀眾如癡如醉地揮舞手電筒，她也親切地與台下互動，邀請現場球迷一起唱，她表示，這是她第一次唱完整首，也解釋與富邦悍將Travis「螢幕CP」由來，揮別「阿崔的瑟七」，一句「我是大家的瑟七」，讓台下響起歡呼聲。