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U23世界盃／中國大陸第4作收寫隊史紀錄 日本1敗後8連勝奪冠

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U23世界盃／中國第4作收寫隊史紀錄 日本1敗後8連勝奪冠

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本隊完成U23世界盃二連霸。圖取自WBSC官網
日本隊完成U23世界盃二連霸。圖取自WBSC官網

U23世界盃最後一天賽程，為了避開颱風將冠軍賽、季軍賽同樣提前到早上9點開打，日本隊以5：0擊敗波多黎各隊完成連霸、取得隊史第3冠，中國大陸隊雖以1：3輸給尼加拉瓜隊，但第一次打世界盃就取得第四名成績。

在杭州紹興舉辦的U23世界盃棒球賽，中國隊連連演出驚奇，不僅在預賽擊敗哥倫比亞、澳洲等世界排名在前的國家，闖進超級循環賽後雖然首戰輸給南韓隊，但接下來連克委內瑞拉、尼加拉瓜隊，打進季軍賽。

今天季軍戰中國隊再逢尼加拉瓜隊，1局上先發投手林昱俊就失守，被敲出內野安打也投出保送，2出局後被敲出三壘安打丟掉2分，3局上保送開局後被換下場，不過接手的王翔讓對手推進進占得點圈後，在2出局被敲出安打掉分。

這3分都算在林昱俊身上，留下先發2局被敲2安、失3分的成績，另有2次三振、2次保送，王翔則是後續回穩，投完後面5局一共被敲4支安打，沒有失分。

只不過中國隊打線僅在3局下取得1分，1出局後朱旭東敲安，接著胡天元觸身球上壘，2出局後周奕的適時安打打破鴨蛋。

日本隊在U23世界盃雖然首戰以1：6輸給波多黎各隊，但接下來拉出一波8連勝，在冠軍賽成功復仇，長久保滉成先發4局、笹森公輔後援3局，聯手完封，打線也用6支安打就高效率進帳5分。

今年U23世界盃除了日本隊外，決賽另外3隊都寫下隊史最佳，波多黎各隊曾在2018、2020年參賽，分別拿下第8、第9，今年直接衝上亞軍；尼加拉瓜隊2016年拿下第6、2020年排名第7，今年則取得季軍，兩隊都是首次站上頒獎台。

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