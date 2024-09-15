中職／蔡佳諺積極跑壘造就「意外」場內轟 讓阿嬤上舞台

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊蔡佳諺3分砲獲選單場MVP，賽後阿嬤驚喜現身。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊蔡佳諺3分砲獲選單場MVP，賽後阿嬤驚喜現身。圖／富邦悍將隊提供

13位家人特地到新莊棒球場看球，蔡佳諺用一發擴大領先的3分砲幫助富邦悍將在近6小時大戰中勝出，紀錄上為場內轟是美麗誤會，原因是蔡佳諺的積極跑壘，是否有出牆也就沒再挑戰。

悍將昨天以8：4擊敗樂天桃猿隊，兩隊打完4局下以2：2戰平，不過比賽因雨暫停約2個半小時，恢復開打後猿隊先在5局上攻下2分，不過6局下悍將打出6分大局膩轉，蔡佳諺更貢獻一發左外野3分砲，紀錄上是場內全壘打。

蔡佳諺開轟後一路衝刺，連繞四個壘包回到本壘，在他之前跑回來的張育成更興奮跳到蔡佳諺身上，蔡佳諺笑說：「可能我跑了一圈，他比較激動，比較意外我扛得住他。」

那顆球靠近全壘打牆，難判斷在場內場外，影片重播看起來像是出牆，不過因為蔡佳諺積極跑壘、已經回到本壘得分，也就無人挑戰，因此紀錄上仍為蔡佳諺的生涯第一支場內全壘打，造就特殊紀錄。

蔡佳諺說：「打出去感覺是場內，因為看裁判也沒特別比出動作，所以就全力跑，打出去沒想過全壘打，就是全力跑，能多一個壘是一個壘。」

悍將在總教練陳金鋒5局上被趕出場後，打擊大爆發，蔡佳諺表示：「大家都盡力想要拿下這場，鋒哥被趕，大家場上打擊、推進要做得更好。」

蔡佳諺在賽後MVP頒獎台看到阿嬤驚喜現身，他說：「滿想哭的，因為很久沒看到阿嬤，想說賽後還要恢復可能看不到家人。」結果阿嬤舞技比MVP更好，蔡佳諺笑說：「她真的很會跳舞。」

富邦悍將隊蔡佳諺3分砲獲選單場MVP，賽後阿嬤驚喜現身。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊蔡佳諺3分砲獲選單場MVP，賽後阿嬤驚喜現身。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊蔡佳諺3分砲獲選單場MVP，賽後阿嬤驚喜現身。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊蔡佳諺3分砲獲選單場MVP，賽後阿嬤驚喜現身。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將 樂天桃猿

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