中職／抗議短打出棒被趕…鋒總沒辦法接受 悍將要申訴

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊總教練陳金鋒抗議對方觸擊卻判自家投手壞球，本季第3次遭驅除出場。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊總教練陳金鋒抗議對方觸擊卻判自家投手壞球，本季第3次遭驅除出場。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天在總教練陳金鋒被趕出場後，燃起反撲攻勢以8：4逆轉擊敗樂天桃猿隊，針對5局上的出棒爭議，悍將球團已經正式提出申訴，鋒總則說：「有點沒辦法接受啦。」

新莊棒球場今日樂天桃猿隊與富邦悍將隊之戰，4局打完曾因雨暫停近2個半小時，恢復比賽後悍將在5局上先丟2分，期間也發生陳金鋒抗議馬傑森短打有無出棒，鋒總認為對方已經將球棒點出去卻判定投手壞球，結果遭到驅逐出場。

「那麼明顯的東西。」陳金鋒賽後談及此爭議時表示：「我是覺得短打比check swing（揮棒有無過半）還明顯，那這個判決的意義是什麼，check swing可以說速度快看不清楚，但短打是手動、棒頭動，很明顯可以看清楚。」

鋒總直言，對方打者動作已經比出來給裁判看，「不是那種瞬間的動作，有點沒辦法接受啦，如果check swing還不是那麼大的問題。」鋒總一度想提出電視輔助確認有無擦棒，但也未被接受。

球團賽後也發表聲明表示：「針對本場五局上出棒判決爭議，富邦球團已正式提出申訴，要求中華職棒聯盟提出更詳盡的判決說明。」

悍將今天事情多多，先發投手江少慶僅投1.2局、29球就受傷退場，鋒總表示，目前回報是胸肌有點受傷，「正確還是等檢查完，目前大概知道這樣。」

先發提前退場加上遇到下雨中斷，悍將最終用6名牛棚投手吃完比賽，陳金鋒表示，遇到這種狀況，牛棚是比較辛苦，今天牛棚投手有表現好的也有不好的，不好的就再繼續努力，遇到時間比較長久的比賽，要思考怎麼把狀況瞬間調整過來。

樂天桃猿 牛棚 陳金鋒

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