U23世界盃／中華隊第8 隊史最差

中華隊在今年Ｕ廿三世界盃留下慘痛回憶，不僅隊史首次對戰英國隊就輸球，最終第八名收尾更寫下參賽以來的史上最差排名，預賽的三連敗成為致命傷。

今年Ｕ廿三世界盃首次在杭州紹興舉辦，中華隊在預賽前三場輸給南韓、荷蘭及尼加拉瓜隊，導致隊史第二度落入排名賽，雖然前兩戰擊敗哥倫比亞、澳洲隊，但由於荷蘭同樣掉到排名賽，中華隊帶著一敗加上對戰劣勢。

昨天早上荷蘭隊擊敗哥倫比亞隊後，中華隊就確定排名第八，寫下五次參加世界盃的最差成績；過去四屆賽事只有二○一六年落入排名賽，當時取得第七名，另外二○一八年第五、二○二一第六，前年首次在台灣舉行，也取得隊史最佳的季軍。

昨天下午的中華隊最終戰雖然已無關排名，然而慘遭英國隊兩名左投壓制，而且又因二局上二出局滿壘時捕手妨礙打擊、四局上三壘有人暴傳失誤，各丟一分，最終以一比二輸給英國隊。

中華隊首次碰上英國隊就留下輸球紀錄，而世界排名十八的英國隊戰勝排名第三的中華隊，也是他們史上擊敗的最高排名對手。

英國隊先發投手達西堪稱「華人殺手」，在預賽面對中國大陸隊先發六點一局投出十次三振、僅失一分，昨天對中華隊先發五局無失分，接手的哈奇森則是兩局失一分，中華隊直到七局下才靠王順和代打敲安避免被完封。