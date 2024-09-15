聽新聞
0:00 / 0:00

U23世界盃／中華隊第8 隊史最差

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
中華隊在U23世界盃棒球賽創下最差名次。圖／中華棒協提供
中華隊在U23世界盃棒球賽創下最差名次。圖／中華棒協提供

中華隊在今年Ｕ廿三世界盃留下慘痛回憶，不僅隊史首次對戰英國隊就輸球，最終第八名收尾更寫下參賽以來的史上最差排名，預賽的三連敗成為致命傷。

今年Ｕ廿三世界盃首次在杭州紹興舉辦，中華隊在預賽前三場輸給南韓、荷蘭及尼加拉瓜隊，導致隊史第二度落入排名賽，雖然前兩戰擊敗哥倫比亞、澳洲隊，但由於荷蘭同樣掉到排名賽，中華隊帶著一敗加上對戰劣勢。

昨天早上荷蘭隊擊敗哥倫比亞隊後，中華隊就確定排名第八，寫下五次參加世界盃的最差成績；過去四屆賽事只有二○一六年落入排名賽，當時取得第七名，另外二○一八年第五、二○二一第六，前年首次在台灣舉行，也取得隊史最佳的季軍。

昨天下午的中華隊最終戰雖然已無關排名，然而慘遭英國隊兩名左投壓制，而且又因二局上二出局滿壘時捕手妨礙打擊、四局上三壘有人暴傳失誤，各丟一分，最終以一比二輸給英國隊。

中華隊首次碰上英國隊就留下輸球紀錄，而世界排名十八的英國隊戰勝排名第三的中華隊，也是他們史上擊敗的最高排名對手。

英國隊先發投手達西堪稱「華人殺手」，在預賽面對中國大陸隊先發六點一局投出十次三振、僅失一分，昨天對中華隊先發五局無失分，接手的哈奇森則是兩局失一分，中華隊直到七局下才靠王順和代打敲安避免被完封。

哥倫比亞 英國 荷蘭

延伸閱讀

台維斯盃／首掌兵符獲讚賞 盧彥勳要與球員站在一起

台維斯盃／拍退波赫一哥扳平戰局 吳東霖坦言狀態不錯

U23世界盃／中華隊首度輸英國 史上最差第8名作收

台維斯盃／曾俊欣苦戰3小時遭逆轉 中華隊首點失守

相關新聞

中職／鋒總被趕後蔡佳諺敲3分砲 悍將雨中勇奪3連勝

新莊棒球場今日樂天桃猿隊與富邦悍將隊之戰，打到第4局突然下起大雨，比賽因此暫停近2個半小時後才恢復，比賽也從投手戰變打擊...

中職／高宇杰超前安1支不夠再敲第2支 兄弟季冠軍亮燈M12

中信兄弟隊在台北大巨蛋點亮奔向季冠軍的信號彈，今天以3：2力克味全龍隊，兄弟贏球後，點亮下半季封王魔術數字M12，全年勝...

中職／3332天熬成「本土伍鐸」 跟進羅力成史上第二人

9年一軍年資終於存滿，味全龍隊伍鐸明年起可以不占洋將名額出賽，初登板2015年8月2日，歷時3332天，終在今天，成為史...

U23世界盃／中華隊第8 隊史最差

中華隊在今年Ｕ廿三世界盃留下慘痛回憶，不僅隊史首次對戰英國隊就輸球，最終第八名收尾更寫下參賽以來的史上最差排名，預賽的三...

中職／蔡佳諺積極跑壘造就「意外」場內轟 讓阿嬤上舞台

13位家人特地到新莊棒球場看球，蔡佳諺用一發擴大領先的3分砲幫助富邦悍將在近6小時大戰中勝出，紀錄上為場內轟是美麗誤會，...

中職／抗議短打出棒被趕…鋒總沒辦法接受 悍將要申訴

富邦悍將隊今天在總教練陳金鋒被趕出場後，燃起反撲攻勢以8：4逆轉擊敗樂天桃猿隊，針對5局上的出棒爭議，悍將球團已經正式提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。