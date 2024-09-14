中職／鋒總被趕後蔡佳諺敲3分砲 悍將雨中勇奪3連勝

新莊棒球場今日樂天桃猿隊與富邦悍將隊之戰，打到第4局突然下起大雨，比賽因此暫停近2個半小時後才恢復，比賽也從投手戰變打擊戰，悍將靠著蔡佳諺擴大領先的3分砲，以8：4擊敗猿隊，拿下3連勝是悍將自7月28日後最長連勝。

悍將今天先發投手江少慶僅投1.2局、29球就提前傷退，他在面對馬傑森的打席投出第1球就轉身蹲下，抱著右胸與肩膀連接處、表情痛苦，球團回報：「江少慶投球後右肩前側不適，先行退場治療，並將安排進一步檢查。」

江國豪接手後在4局上隨著現場雨勢轉強，開始出現不穩，先對梁家榮投出觸身球，1出局後又因安打、保送形成滿壘，雖然好不容易抓到2出局，但被馮健庭敲出安打丟掉2分，最後又投出四壞變滿壘，才用三振止血。

猿隊先發投手威能帝同樣在4局下出狀況，1出局後被池恩齊、戴培峰連敲2安，申皓瑋用高飛犧牲打追分，董子恩敲出的滾地球造成三壘手失誤，戴培峰跑回追平分。

4局下結束後，裁判判定雨勢過大，決定鋪上帆布暫時等候，結果一停就從6點34分等到8點50分才恢復舉行。

猿隊在5局上把握比賽重啟機會，用3支安打攻回2分，只不過林泓育也在這局被觸身球打到頭部，雖然仍能自行站起但也退場休息，樂天球團回報，林泓育有輕微腦震盪現象，將持續觀察後續狀況。

只不過悍將總教練陳金鋒在5局上抗議馬傑森短打卻判自家投手壞球，被驅逐出場，由首席教練丘昌榮代理，這是鋒總本季第3度被趕，悍將球團預計將對此提出申訴。

6局下悍將打線開始反撲，周佳樂三壘安打開啟大局，池恩齊先敲安追回1分，接著戴培峰安打、申皓瑋保送，董子恩滿壘時高飛犧牲打追平，張育成代打敲出三壘滾地球造成失誤，戴培峰跑回超前分。

接著蔡佳諺又敲出左外野飛球打到全壘打牆附近，裁判認定比賽進行中，蔡佳諺全力衝刺一路跑回本壘，紀錄上認定為3分打點的場內全壘打，擴大到8：4領先。