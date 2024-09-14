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中職／狂吸8052人！悍將女孩日好熱 新莊本季周六票房第3高
今日富邦悍將隊「寵愛天使」主題日吸引8052人進場，並列新莊棒球場本季第7多進場人數，與6月10日進場人數出現神秘巧合，數字一模一樣。
富邦悍將隊「寵愛天使」主題日9月14、15日在新莊棒球場登場，Fubon Angels主題日22位成員全員到齊，主題日進場的球迷朋友，將有機會獲得天使影像小卡神秘包，還有與啦啦隊的互動活動，今天首日更安排「金牌拳后」林郁婷開球。
大雨未澆熄球迷進場熱情，今天富邦悍將隊與樂天桃猿隊之戰，共吸引8052人進場看球，與6月10日並列新莊球場本季第7，也是周六票房第3多，僅次於8月31日的10628人、5月11日的9275人，這兩場對手都是中信兄弟。
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