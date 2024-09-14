中職／羅昂先發6局好投、林安可開轟 獅隊擊退雄鷹

中華職棒今天在台南棒球場的賽事，統一獅隊先發投手羅昂主投6局僅失2分，加上林安可轟出2分砲，全場包辦3打點、3得分，終場獅隊以9比2擊退台鋼雄鷹隊，奪下2連勝。

雄鷹在3局上靠著魔鷹（Steven Moya）從羅昂（Logan Ondrusek）手中轟出2分砲，先馳得點，這也是魔鷹本季第27轟，仍穩居全壘打王。

不過獅隊在4局下展開攻勢，陳傑憲、陳鏞基、林安可敲出安打得1分後，胡金龍選到保送，陳重廷再敲二壘安打送回2分，逆轉戰局，接著林岱安擊出高飛犧牲打，許哲晏再敲1打點安打，獅隊取得5比2領先。

6局下獅隊一、三壘有人時，林岱安再度擊出高飛犧牲打，為球隊添1分；8局下林安可從巫柏葳手中轟出2分砲，本季第19轟出爐，之後邱智呈再敲1打點安打，終場獅隊就以9比2擊退雄鷹。林安可3打數敲出2支安打，包含1支全壘打，包辦3打點、3得分。

獅隊先發投手羅昂此戰用97球投6局，被擊出4支安打，投出2次觸身球保送，送出7次三振，失掉2分演出優質先發，拿下本季第6勝，也獲選為單場MVP。接著吳承諭、高塩將樹、黃竣彥登板各投1局，都沒有失分，守住勝利。