中職／抗議觸擊變壞球 陳金鋒第3次被驅逐出場本季最多

富邦悍將隊今天與樂天桃猿隊之戰雖然比賽因大雨暫停，但依舊無法阻止火藥味蔓延，悍將總教練陳金鋒抗議對方觸擊已經出棒，卻被裁判認定壞球，結果被驅逐出場，本季第3次被趕位居所有教頭最多。

悍將與猿隊打完4局兩隊2：2戰平，然而因現場雨勢過大暫停，等到近2個半小時後才恢復賽事，結果馬上出現大場面，5局上賴智垣出現亂流，被攻下2分後換岳少華接手，猿隊想趁勢追加分數，馬傑森擺出短棒後沒點到，結果主審判定壞球，請示一壘審也未改判。

悍將總教練陳金鋒想要提出挑戰未被接受，接著上場向主審楊崇輝大動作抗議，爭執一陣子後，被驅逐出場，這是陳金鋒本季第3次被驅逐出場。

陳金鋒生涯第一次被驅逐出場是4月19日，當時是范國宸打擊時一壘審楊崇輝判定出棒被三振，鋒總抗議被驅逐出場，第二次是8月11日吉力吉撈．鞏冠的謎之全壘打，陳金鋒大動作抗議結果被裁判紀華文驅逐出場。