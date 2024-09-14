中職／「我不在意魔術數字」 平野惠一亮燈之日再提8：0慘劇

中信兄弟隊今天以3：2擊敗味全龍隊，首度點亮下半季封王魔術數字M12，全年勝率燈號則是下修M13，談到亮燈，總教練平野惠一直言完全不在意，腦中想的只有要一場比一場更好。

至今天賽前，兄弟在下半季爭奪上對其他4隊都已點亮淘汰指數，唯獨剩下龍隊，今天兩軍正面交鋒，高宇杰兩度敲出超前安打，幫助兄弟以1分差險勝。

賽後被問到下半季亮燈，平野馬上道歉，「真的很抱歉，但我真的完全不在意戰績，更在意的是像上一場領先8分，最後被逆轉，我希望一場比一場更好、一場比一場更強，有很多要反省可以做得更好的地方。」

龍隊此役並非沒有翻盤機會，呂彥青把關的8局下，李凱威敲出打向左外野線邊的球，三壘審蔡豐澤原先判決界外，經由重播檢視後改判為二壘打、個人單場第3安，追平分一度已到三壘，兄弟故意保送吉力吉撈．鞏冠，對決劉基鴻，而他打向正面的平飛球卻直接被呂彥青收進手套，掐熄龍隊攻勢。

對於這記幸運的接殺，平野表示，「與其說有沒有嚇到，當時想的是保送吉力吉撈的策略有成功，當時其實有在考慮要不要換上王凱程，但後來還是決定交給彥青，最後也守了下來。」