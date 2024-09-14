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中職／誰是「羅力條款」第3人？伍鐸：不好說

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊伍奪。記者許正宏／攝影
味全龍隊伍奪。記者許正宏／攝影

羅力條款」第一人、第二人相繼由羅力、伍鐸搶下號碼牌，誰會是下一人？伍鐸直言不好說，現在來到中職的洋投水準都越來越高，被挖角不再罕見，如果可以，他認為7年會是更適合的年限。

2020年在領隊會議上通過的「羅力條款」，外界對於年限有許多討論，但最終以9年通過，羅力雖成為史上第一人，但在集滿的同一季就宣布引退，隔天象徵性援引羅力條款登板，投1人次對決高孝儀。

伍鐸今天在台北大巨蛋面對中信兄弟隊先發5局失2分，確定補足一軍9年年資，成為達陣「羅力條款」第二人，但真正啟用要等到明年。談到羅力當時啟用條款投1人次，他幽默笑答：「我希望可以破那個紀錄。」

中職近年洋投水準越來越高，也不乏相當年輕的年紀就來台，被問到看好誰成為第三人，伍鐸回應：「這很難說，這幾年來到這裡的洋將能力都越來越好，也有人因此跳板去美國、日本、韓國，也有名氣很響亮的選手。」

他說洋投水準越來越高，「這對中職是好事，也讓台灣打者可以面對這些好投手。」他也吐露10年來的觀察，中職進步真的很多，「選手越來越強，完整度也越來越好。」他也不諱言，自己花了10季，完成9年年資，這是一段漫長路程，儘管這段來時路讓這項紀錄的達成更顯特別，但如果可以，他還是認為縮短到7年會更適合。

中職 伍鐸 羅力

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