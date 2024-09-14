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中職／3隊10季不變的譯名 更勤練習書寫「伍鐸」：因為我是本土了

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊伍鐸達陣「羅力條款」，成為史上第二人。圖／味全龍隊提供
味全龍隊伍鐸達陣「羅力條款」，成為史上第二人。圖／味全龍隊提供

花了10季、3332天，伍鐸存滿一軍9年年資，成為史上第二人，跟進中職傳奇洋投羅力的腳步，跟著自己10年的中文譯名「伍鐸」，他早已會寫，允諾之後會更常練習，「因為我現在是本土選手了。」

至今天賽前，伍鐸本季已入帳的投球局數為73局，還有兩場保留比賽合計6局等待提領，距離拿到今年完整一年年資只差1局，今天首局投球完成後，球場大螢幕也秀出紀念圖卡，留下歷史性一刻；龍隊社群也發文，「Thank You Woodall, Welcome 伍鐸！」明年將迎接「本土伍鐸」到來。

近年洋投轉隊譯名隨之更迭，伍鐸歷經3隊，從中信兄弟、富邦悍將到味全龍隊，始終使用「伍鐸」，他也笑說會寫自己的中文名字，「之後我會更常練習，因為我現在是本土選手了。」

伍鐸透露，是在羅力完成這項紀錄後，也激發他想要完成這個里程碑的念頭，兩人過去曾在悍將當過隊友，也一直保持聯繫，「年初時有和羅力說，我今年有機會達成，知道此刻他一定會為我開心，就像在他達成時我的心情。」

伍鐸已確定明年與龍隊還有選手合約，將以不占洋將名額的形式出賽，將在10月24日滿38歲的他，對於選手生涯還不打算輕言結束，「我還沒想過這個話題（退休），年紀只是一個數字，當我投球時不會想到『38』，只想著上場、拿出最好的表現。」他也說，龍隊對他意義重大，現在他認為自己還有能力在一軍投球，希望可以繼續以選手身分為龍隊打拚，「即便選手生涯結束，希望可以繼續以其他身分幫助龍隊，願意擔任球隊任何給我的職務。」

在台灣度過10個球季，伍鐸感謝說這一切不只對自己意義重大，「對我的家人、3個孩子都是，每年來台灣，大家都對我們好，感激這個國家給我的一切。」

伍鐸 富邦悍將 羅力

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