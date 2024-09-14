聽新聞
0:00 / 0:00
中職／高宇杰超前安1支不夠再敲第2支 兄弟季冠軍亮燈M12
中信兄弟隊在台北大巨蛋點亮奔向季冠軍的信號彈，今天以3：2力克味全龍隊，兄弟贏球後，點亮下半季封王魔術數字M12，全年勝率燈號則是M13。
龍隊由伍鐸先發，他在今天賽前本季已入帳的投球局數為73局，還有兩場保留比賽合計6局等待提領，距離拿到今年完整一年年資只差1局，此役首局雖讓開路先鋒張志豪獲得保送上壘，但先讓岳政華打出外野飛球遭到接殺，陳俊秀接著出現雙殺打，球場大螢幕也在此時秀出紀念圖卡，留下歷史性一刻。
伍鐸前4局未失分，第5局單局被敲4安打，江坤宇、高宇杰的安打各攻下1分，最終以5局失2分退場。
龍隊儘管一度以2：2追平戰局，幫助伍鐸躲過敗投，但7局上吳君奕安打、保送堆壘，再換上銳歐也未能擋住掉分，高宇杰的安打再為黃衫軍護送回超前分。
兄弟先發投手象騎士投6局被敲8安打、失2分，先是2局下郭天信在兩出局後敲出安打，靠暴投進壘，蔣少宏補上適時安打攻下1分，第6局郭嚴文在得點圈打席敲出安打，但隊友在7局上再度超前，也讓象騎士能帶著勝投資格退場，最終取得第2勝。
龍隊8局下機會大好，李凱威敲出打向左外野線邊的球，三壘審蔡豐澤原先判決界外，經由重播檢視後改判為二壘打、個人單場第3安，追平分一度已到三壘，劉基鴻打向正面的平飛球卻直接被投手呂彥青收進手套，掐熄龍隊攻勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言