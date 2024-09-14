中職／高宇杰超前安1支不夠再敲第2支 兄弟季冠軍亮燈M12

中信兄弟隊在台北大巨蛋點亮奔向季冠軍的信號彈，今天以3：2力克味全龍隊，兄弟贏球後，點亮下半季封王魔術數字M12，全年勝率燈號則是M13。

龍隊由伍鐸先發，他在今天賽前本季已入帳的投球局數為73局，還有兩場保留比賽合計6局等待提領，距離拿到今年完整一年年資只差1局，此役首局雖讓開路先鋒張志豪獲得保送上壘，但先讓岳政華打出外野飛球遭到接殺，陳俊秀接著出現雙殺打，球場大螢幕也在此時秀出紀念圖卡，留下歷史性一刻。

伍鐸前4局未失分，第5局單局被敲4安打，江坤宇、高宇杰的安打各攻下1分，最終以5局失2分退場。

龍隊儘管一度以2：2追平戰局，幫助伍鐸躲過敗投，但7局上吳君奕安打、保送堆壘，再換上銳歐也未能擋住掉分，高宇杰的安打再為黃衫軍護送回超前分。

兄弟先發投手象騎士投6局被敲8安打、失2分，先是2局下郭天信在兩出局後敲出安打，靠暴投進壘，蔣少宏補上適時安打攻下1分，第6局郭嚴文在得點圈打席敲出安打，但隊友在7局上再度超前，也讓象騎士能帶著勝投資格退場，最終取得第2勝。