快訊

該信誰的？川普狂批美國援烏 澤倫斯基曝兩人通話內容態度大反轉

花蓮玉里木造平房傳火警...燃燒面積超200坪 大火延燒7棟民宅

柯文哲案插曲…AIT否認介入台灣司法 他揪回應玄機：沒說不「關切」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／高宇杰超前安1支不夠再敲第2支 兄弟季冠軍亮燈M12

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊先發投手象騎士。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊先發投手象騎士。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊在台北大巨蛋點亮奔向季冠軍的信號彈，今天以3：2力克味全龍隊，兄弟贏球後，點亮下半季封王魔術數字M12，全年勝率燈號則是M13。

龍隊由伍鐸先發，他在今天賽前本季已入帳的投球局數為73局，還有兩場保留比賽合計6局等待提領，距離拿到今年完整一年年資只差1局，此役首局雖讓開路先鋒張志豪獲得保送上壘，但先讓岳政華打出外野飛球遭到接殺，陳俊秀接著出現雙殺打，球場大螢幕也在此時秀出紀念圖卡，留下歷史性一刻。

伍鐸前4局未失分，第5局單局被敲4安打，江坤宇、高宇杰的安打各攻下1分，最終以5局失2分退場。

龍隊儘管一度以2：2追平戰局，幫助伍鐸躲過敗投，但7局上吳君奕安打、保送堆壘，再換上銳歐也未能擋住掉分，高宇杰的安打再為黃衫軍護送回超前分。

兄弟先發投手象騎士投6局被敲8安打、失2分，先是2局下郭天信在兩出局後敲出安打，靠暴投進壘，蔣少宏補上適時安打攻下1分，第6局郭嚴文在得點圈打席敲出安打，但隊友在7局上再度超前，也讓象騎士能帶著勝投資格退場，最終取得第2勝。

龍隊8局下機會大好，李凱威敲出打向左外野線邊的球，三壘審蔡豐澤原先判決界外，經由重播檢視後改判為二壘打、個人單場第3安，追平分一度已到三壘，劉基鴻打向正面的平飛球卻直接被投手呂彥青收進手套，掐熄龍隊攻勢。

高宇杰敲出超前安打，單場3安打。記者許正宏／攝影
高宇杰敲出超前安打，單場3安打。記者許正宏／攝影

中信兄弟 伍鐸 蔣少宏

延伸閱讀

中職／3332天熬成「本土伍鐸」 跟進羅力成史上第二人

中職／龍象大戰 伍鐸、象騎士洋投對決

中職／吳東融看伍鐸每年精進 爆料其實聽得懂中文

中職／戴培峰再拚個人獎阻殺是優勢 難忘22年福來喜陰影

相關新聞

中職／高宇杰超前安1支不夠再敲第2支 兄弟季冠軍亮燈M12

中信兄弟隊在台北大巨蛋點亮奔向季冠軍的信號彈，今天以3：2力克味全龍隊，兄弟贏球後，點亮下半季封王魔術數字M12，全年勝...

U23世界盃／中華隊首度輸英國 史上最差第8名作收

中華隊在本屆U23世界盃最終戰慘遭英國隊兩名左投壓制，而且分別因捕手妨礙打擊、失誤丟掉2分，最終1：2隊史首次輸給英國隊...

中職／江少慶1.2局傷退 悍將回報：右肩前側不適

富邦悍將隊先發投手江少慶今天僅投1.2局、29球就退場，當下手抱右胸、表情痛苦，悍將球團公布初步傷情，「江少慶投球後右肩...

中職／林郁婷再為悍將開球多金牌頭銜 上次大場面經驗有幫助

林郁婷今天再次造訪新莊棒球場，今年第二次為富邦悍將隊開球，只不過頭銜變成「金牌拳后」，在女孩日開球也別具意義，林郁婷也指...

中職／3332天熬成「本土伍鐸」 跟進羅力成史上第二人

9年一軍年資終於存滿，味全龍隊伍鐸明年起可以不占洋將名額出賽，初登板2015年8月2日，歷時3332天，終在今天，成為史...

中職／誰是「羅力條款」第3人？伍鐸：不好說

「羅力條款」第一人、第二人相繼由羅力、伍鐸搶下號碼牌，誰會是下一人？伍鐸直言不好說，現在來到中職的洋投水準都越來越高，被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。