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中職／28176人進場！龍隊本季4度單場破2萬人緊追兄弟

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導

味全龍隊本周再度「攻蛋」，4連戰首場開出亮麗票房，今天湧入2萬8176人，成為中職本季第12場破2萬人的比賽。

龍隊從今天起在台北大巨蛋進行4連戰，推出兩檔主題日，分別為9月14、15日「變形金剛－龍巢之戰」聯名主題日，以及9月16、17日「新光之SING」狂歡節，4天合計7組演唱嘉賓陣容超豪華，並斥資600萬升級音響、燈光等設備。

龍隊今天在大巨蛋迎戰中信兄弟隊，賽後演唱嘉賓為告五人，湧入2萬8176人，這已是台北大巨蛋本季第12場進場突破2萬人的比賽，龍隊4場作東排名第二，僅次於兄弟的5場。

在這波4連戰之後，大巨蛋還有4場例行賽，包括9月21、22日兄弟主場周思齊引退賽，9月28日統一獅隊潘威倫引退賽，9月29日龍隊主場賽事。

台北大巨蛋本季各隊超過2萬人場次

中信兄弟 5

味全龍 4

台鋼雄鷹 1

統一獅 1

富邦悍將 1

樂天桃猿 0

76人 樂天桃猿 統一獅

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