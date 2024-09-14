中職／3332天熬成「本土伍鐸」 跟進羅力成史上第二人

9年一軍年資終於存滿，味全龍隊伍鐸明年起可以不占洋將名額出賽，初登板2015年8月2日，歷時3332天，終在今天，成為史上第二人，跟進中職傳奇洋投羅力的腳步。

至今天賽前，伍鐸本季已入帳的投球局數為73局，還有兩場保留比賽合計6局等待提領，距離拿到今年完整一年年資只差1局，此役首局雖讓開路先鋒張志豪獲得保送上壘，但先讓岳政華打出外野飛球遭到接殺，陳俊秀接著出現雙殺打。

補上這一局投球，球場大螢幕也在此時秀出恭賀伍鐸完成本季80局投球圖卡，留下紀錄性一刻；龍隊社群也發文，「Thank You Woodall, Welcome 伍鐸！」明年將迎接「本土伍鐸」到來。

伍鐸此役前4局未失分，第5局單局被敲4安打，江坤宇、高宇杰的安打各挹注1分打點，讓兄弟超前戰局，伍鐸最終先發5局被敲5安打、失2分，雖帶著敗投資格退場，但隊友在6局下追平戰局，確定無關勝敗。

伍鐸打滾中職10季，從中信兄弟隊（3季）起步，跳槽富邦悍將隊（3季），2020年大限前遭到註銷時，隔年出現在龍隊陣營，外界認為是他為選手生涯的最後一搏、在新球隊才能等到的機會，結果伍鐸的中職生涯開出第二朵盛開的花，在龍隊一待就是4年，在這支球隊的第五年起將以「本土伍鐸」之姿效力龍營。