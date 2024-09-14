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中職／小龍女驚艷大通球場游泳池 與「卡仔」留下台灣日合照

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊啦啦隊小龍女本周末因響尾蛇隊台灣日展開旅美行，不僅擔任表演嘉賓，也與台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）留下合影。圖／味全龍隊提供
味全龍隊啦啦隊小龍女本周末因響尾蛇隊台灣日展開旅美行，不僅擔任表演嘉賓，也與台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）留下合影。圖／味全龍隊提供

味全龍隊啦啦隊小龍女本周末因響尾蛇隊台灣日展開旅美行，不僅擔任表演嘉賓，將台式應援帶到鳳凰城，也與台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）留下合影。

響尾蛇今天主場賽事舉辦台灣日，小龍女由小映、李多慧、林襄、霖霖、琪琪代表，將台式應援帶到響尾蛇大通球場（Chase Field），與現場眾多球迷進行互動，更掀起當地台灣球迷的熱潮，合照的排隊隊伍人潮洶湧。

小龍女此次前往亞利桑納響尾蛇主場，與「卡仔」卡洛爾相見歡一起合照，小龍女們也對響尾蛇主場現場體驗直呼驚嘆，大通球場球場的外野游泳池更是覺得非常有特色。

球團表示，這一次的亞利桑那響尾蛇台灣日活動是味全龍的第一次，希望透過此次的連結將台灣棒球精神帶向世界，也讓更多人看見味全龍。

卡洛爾 味全龍 李多慧

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