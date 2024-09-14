快訊

獨／開播16年節目收攤驚動吳宗憲 庹宗康吐真心話

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林郁婷中職開球笑找止滑粉 捕手選張育成有意涵

中央社／ 新北14日電
「金牌拳后」林郁婷（左二）今天再次造訪新莊棒球場，今年第二次為富邦悍將隊開球，張育成（右二）擔任開球捕手。圖／富邦悍將隊提供
「金牌拳后」林郁婷（左二）今天再次造訪新莊棒球場，今年第二次為富邦悍將隊開球，張育成（右二）擔任開球捕手。圖／富邦悍將隊提供

巴黎奧運女子拳擊金牌好手林郁婷再度受邀替富邦悍將開球，今天踏上投手丘目標「要當一個稱職投手」，但笑說一轉頭沒看到止滑粉有點打亂節奏，選擇張育成當開球捕手也有意涵。

林郁婷在今年巴黎奧運女子57公斤級奪金，今年4月初就曾受邀到新莊棒球場替悍將開球，今天再度受邀開球也有不同挑戰，穿著背號1號球衣站上投手丘，選擇張育成擔任開球捕手，投出的球在本壘附近落地後被張育成接進手套。

林郁婷受訪表示，兩次開球最大的不同就是有沒有踏上投手丘，也透露其實第一次就想要挑戰，但主持人可能擔心她第一次開球距離太遠，所以當時引導在投手丘前草皮開球，這次做了一系列的挑戰，笑說：「目標宗旨，就是如何當一個稱職的投手。」

林郁婷笑說，從走上投手丘、止滑粉、看暗號，本來想要做完整的一套，「但一轉頭，奇怪，怎麼沒有止滑粉，有點打亂我的投球節奏」，也笑說要當一個好的投手不是這麼容易。

林郁婷透露選擇張育成當開球捕手的原因，有看世界棒球經典賽，也知道張育成的豐功偉業事蹟，「很讓人興奮，有榮幸可以搭配，應該會是蠻有趣的畫面。」

雖然球沒有直進手套，但林郁婷表示，張育成給了很大的鼓勵，說投得很好，「學長守備能力一流，還是馬上把球接回來。」

林郁婷兩次開球都選擇穿1號球衣，她透露本來有考慮選代表量級的57號，後來想著這次奧運可以拿到這麼好的成績回來，又是首度挑戰站上投手丘開球，「1號代表歷史性的一刻，讓大家一起見證。」

林郁婷透露，年底預計參加一個新組織的賽事，目前已經開始恢復訓練，至於現階段遇到的困難，主要是訓練經費在奧運前已全數投入，為了爭取好成績，接下來要重新規劃送審、準備後續的訓練和賽事。

張育成 林郁婷 棒球

延伸閱讀

中職／林郁婷再為悍將開球多金牌頭銜 上次大場面經驗有幫助

李洋、林郁婷成手遊代言人 捐贈百萬元照顧流浪動物 

中職／悍將「寵愛天使」主題日穿回2連勝粉色戰袍 14日林郁婷開球

中職／悍將贏了！董子恩關鍵安、張育成開轟 江少慶隔469天奪勝

相關新聞

U23世界盃／中華隊首度輸英國 史上最差第8名作收

中華隊在本屆U23世界盃最終戰慘遭英國隊兩名左投壓制，而且分別因捕手妨礙打擊、失誤丟掉2分，最終1：2隊史首次輸給英國隊...

中職／江少慶1.2局傷退 悍將回報：右肩前側不適

富邦悍將隊先發投手江少慶今天僅投1.2局、29球就退場，當下手抱右胸、表情痛苦，悍將球團公布初步傷情，「江少慶投球後右肩...

中職／林郁婷再為悍將開球多金牌頭銜 上次大場面經驗有幫助

林郁婷今天再次造訪新莊棒球場，今年第二次為富邦悍將隊開球，只不過頭銜變成「金牌拳后」，在女孩日開球也別具意義，林郁婷也指...

中職／「本土伍鐸」明年仍在龍營 葉總估可投到40幾歲

味全龍隊洋投伍鐸將在今天完成9年年資的最後一哩路，明年起不占洋將名額出賽，總教練葉君璋評估「本土伍鐸」，以他的頭腦、經驗...

U23世界盃／荷蘭贏球⋯中華隊確定寫史上最差排名

隨著荷蘭隊今在U23世界盃以7：3擊敗哥倫比亞隊，排名賽取得4勝1敗，代表中華隊即使下午擊敗英國隊同樣4勝1敗，也將因對...

中職／28176人進場！龍隊本季4度單場破2萬人緊追兄弟

味全龍隊本周再度「攻蛋」，4連戰首場開出亮麗票房，今天湧入2萬8176人，成為中職本季第12場破2萬人的比賽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。