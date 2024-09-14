中職／林郁婷中職開球笑找止滑粉 捕手選張育成有意涵

巴黎奧運女子拳擊金牌好手林郁婷再度受邀替富邦悍將開球，今天踏上投手丘目標「要當一個稱職投手」，但笑說一轉頭沒看到止滑粉有點打亂節奏，選擇張育成當開球捕手也有意涵。

林郁婷在今年巴黎奧運女子57公斤級奪金，今年4月初就曾受邀到新莊棒球場替悍將開球，今天再度受邀開球也有不同挑戰，穿著背號1號球衣站上投手丘，選擇張育成擔任開球捕手，投出的球在本壘附近落地後被張育成接進手套。

林郁婷受訪表示，兩次開球最大的不同就是有沒有踏上投手丘，也透露其實第一次就想要挑戰，但主持人可能擔心她第一次開球距離太遠，所以當時引導在投手丘前草皮開球，這次做了一系列的挑戰，笑說：「目標宗旨，就是如何當一個稱職的投手。」

林郁婷笑說，從走上投手丘、止滑粉、看暗號，本來想要做完整的一套，「但一轉頭，奇怪，怎麼沒有止滑粉，有點打亂我的投球節奏」，也笑說要當一個好的投手不是這麼容易。

林郁婷透露選擇張育成當開球捕手的原因，有看世界棒球經典賽，也知道張育成的豐功偉業事蹟，「很讓人興奮，有榮幸可以搭配，應該會是蠻有趣的畫面。」

雖然球沒有直進手套，但林郁婷表示，張育成給了很大的鼓勵，說投得很好，「學長守備能力一流，還是馬上把球接回來。」

林郁婷兩次開球都選擇穿1號球衣，她透露本來有考慮選代表量級的57號，後來想著這次奧運可以拿到這麼好的成績回來，又是首度挑戰站上投手丘開球，「1號代表歷史性的一刻，讓大家一起見證。」

林郁婷透露，年底預計參加一個新組織的賽事，目前已經開始恢復訓練，至於現階段遇到的困難，主要是訓練經費在奧運前已全數投入，為了爭取好成績，接下來要重新規劃送審、準備後續的訓練和賽事。