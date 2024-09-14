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中職／江少慶1.2局傷退 悍將回報：右肩前側不適

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊先發投手江少慶今天僅投1.2局、29球就因右肩前側不適退場。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手江少慶今天僅投1.2局、29球就因右肩前側不適退場。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊先發投手江少慶今天僅投1.2局、29球就退場，當下手抱右胸、表情痛苦，悍將球團公布初步傷情，「江少慶投球後右肩前側不適，現行退場治療，並將安排進一步檢查。」

悍將今天在新莊棒球場與樂天桃猿隊交手，江少慶1局上雖出現保送，但也有2次三振，2局上續投卻在2出局後突然出狀況，在面對馬傑森時投出第1球，就轉身跪倒在地、表情痛苦，防護員上來檢查傷勢時，他也一直用左手抱著右胸與肩膀連接處。

江少慶去年因右手肘韌帶輕微撕裂與神經壓迫發炎，賽季提前報銷，並在季後進行手肘清創手術，今年一路復健到8月22日才首次重返一軍，前3場先發投了15.1局，有著防禦率1.76、被上壘率0.78的優異表現，然而今天卻提前傷退，也讓球迷十分擔心。

富邦悍將 樂天桃猿 江少慶

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