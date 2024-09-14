中職／林郁婷再為悍將開球多金牌頭銜 上次大場面經驗有幫助

林郁婷今天再次造訪新莊棒球場，今年第二次為富邦悍將隊開球，只不過頭銜變成「金牌拳后」，在女孩日開球也別具意義，林郁婷也指出，上次開球讓自己提前體驗「大場面」，對在巴黎奧運奪金有幫助。

林郁婷在4月4日就曾為悍將開球，當時有隊友吳詩儀一起作伴，8月在巴黎奧運一舉奪金後，也再次受邀來開球，特別拉長距離站在投手丘上投球，雖然提前落地，但是因出手角度較低，球的飛行路徑是一直線，看得出有底子。

「金牌拳后」林郁婷今天再次造訪新莊棒球場，今年第二次為富邦悍將隊開球。圖／富邦悍將隊提供

鶯歌工商時期林郁婷就有不少棒球隊好友，也因此接觸過棒球，林郁婷透露，前次開球可能主持人擔心自己，所以站在投手丘前面的草皮，「這次想要扮演稱職投手，只不過上去回頭看沒有止滑粉，有點打亂自己的節奏，要當好投手真的不容易。」

而今天開球捕手也由林郁婷指名張育成擔任，林郁婷平時就有在關注棒球，偶像正是悍將總教練陳金鋒，想跟張育成搭檔則是因為有關注去年的世界棒球經典賽，「對育成學長的豐功偉業印象深刻，他也鼓勵我投得很好，雖然沒有像上次直接進手套，但學長接得很好。」

「金牌拳后」林郁婷（左二）今天再次造訪新莊棒球場，今年第二次為富邦悍將隊開球，張育成（右二）擔任開球捕手。圖／富邦悍將隊提供

上次到新莊開球，林郁婷將儀式比喻為「奧運的熱身賽」，球迷的吶喊聲體驗到類似國際賽的氣氛，這次再來開球，林郁婷也說，那次的經驗讓自己不會怯場，在奧運比賽時也沒有畏懼感，「當然球場的空間感、球迷還是有不同。」

林郁婷還記得第一次到現場看棒球就直升大聯盟規格，2014年在美國移地訓練時看了馬林魚與響尾蛇隊的比賽，2011年則是到北京看鳥巢體育館的拳擊賽事，讓自己提前了解國際賽場的感受，「現在想想，教練每一步都有安排。」