中職／驚！富邦王牌江少慶投29球傷退 手抱胸表情痛苦

富邦悍將隊驚傳壞消息，今年才剛重返投手丘的王牌投手江少慶，今天才投到2局上又傷退，投完球後立刻蹲在地上，用手抱著右胸與肩膀連接處，表情痛苦，只投1.2局、29球就退場。

悍將今天在新莊棒球場與樂天桃猿隊交手，江少慶1局上雖出現保送，但也有2次三振，2局上續投卻在2出局後突然出狀況，在面對馬傑森時投出第1球，就轉身跪倒在地。

江少慶當下表情痛苦，防護員上來檢查傷勢時一直用左手抱著右胸與肩膀連接處，最後退場休息，改由江國豪接替投球。

江少慶去年因右手肘韌帶輕微撕裂與神經壓迫發炎，賽季提前報銷，並在季後進行手肘清創手術，今年一路復健到8月22日才首次重返一軍，前3場先發投了15.1局，有著防禦率1.76、被上壘率0.78的優異表現，然而今天卻提前傷退。