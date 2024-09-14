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中職／吳東融看伍鐸每年精進 爆料其實聽得懂中文

中央社／ 台北14日電
味全龍投手伍鐸。記者余承翰／攝影
味全龍投手伍鐸。記者余承翰／攝影

中職味全龍隊伍鐸今天只要再投1局就能取得9年年資，明年起不占洋將缺。吳東融與伍鐸當了6年隊友，他認為，伍鐸最厲害的是每年都在精進自己，還爆料其實默默聽得懂中文。

37歲的伍鐸（Bryan Woodall）從2015年就開始在中職發展，陸續效力過中信兄弟、富邦悍將及味全龍。伍鐸在今天之前本季就已經投73局，加上2場保留比賽6局，今天只要再投1局就能取得一軍9年年資，達成「羅力條款」，明年球季起不占洋將缺。

龍隊隊長吳東融從中信兄弟時期到味全龍時期，和伍鐸當了6年隊友，談到伍鐸能在中職生存10年，吳東融指出：「他最厲害的點是從中職4隊投到6隊，每一年都在想要怎麼不一樣、不斷去改變，對方對他的情蒐也都要改變。」

吳東融回憶，以前還在兄弟擔任游擊手時，由於伍鐸曾經擔任過野手，他對野手動作的解讀很快速，「當下我只要有1個小動作，伍鐸就知道我想要進行牽制，對比賽的靈敏度很好」。

伍鐸也相當融入台灣生活，吳東融笑說：「去問他有什麼好吃的，他都會推薦。」吳東融還透露，其實伍鐸默默地聽得懂中文，「有一次在搭電梯時，有人說要去9樓，他就默默按了9，其實他多少聽得懂」。

中職 伍鐸 吳東融

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