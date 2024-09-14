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中職／明星賽後3項數據聯盟第一 李凱威有「打擊研討會」相助

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
李凱威明星賽後打擊爆發。攝影／許正宏
李凱威明星賽後打擊爆發。攝影／許正宏

味全龍隊李凱威明星賽後打出多項聯盟第一的打擊數據，火燙手感歸功於7月底的「打擊研討會」，客座打擊教練克魯茲帶來的正能量也是助力，「有時覺得自己沒有打很好，但他還是很開心。」讓他也跟著越打越有信心。

李凱威本季起步不算順利，打擊率一度在2成50左右的低檔，但蛻變就在明星賽後。放眼全聯盟在明星賽後（7月22日起）的打擊數據，李凱威打擊率3成77、49支安打、18場雙安都排名第一，上壘率4成31則是第三，僅輸給張育成（4成49）、陳傑憲（4成44）。

李凱威指出，自己在前幾年也都有開季慢熱的狀況，但今年不太一樣，「上半季一直沒有很穩定，好的狀況沒辦法維持很久，很快就掉下來，第一次碰到這種狀況。」他自認打擊動作有點跑掉，一直在思考怎樣調整回來，而關鍵可能在7月底的「打擊研討會」。

平常在一軍固定與劉基鴻、吉力吉撈．鞏冠討論打擊，加上7月底碰到南部賽程，球隊住斗六宿舍，那時與人在二軍的吳睿勝交流、討論，「他會給一些建議怎麼做，試著調整也感覺還不錯，就這樣繼續打下去，感覺就慢慢好起來。」

李凱威打擊爆發歸功「打擊研討會」相助。攝影／許正宏
李凱威打擊爆發歸功「打擊研討會」相助。攝影／許正宏

另一層原因，李凱威也認證「嗑滷汁」的魔力，「之前就有與克魯茲共事過，和他打球很開心，呵呵呵。」克魯茲究竟給了什麼啟發？他說：「技術上我是不敢說，但心理上有滿大幫助，差比較多的是自信，有時覺得自己沒有打很好，但他還是很開心，打得好時比我更開心、就很嗨，自己也覺得越打越有自信，就算今天3K，他也會說下一場就會打回來。」

李凱威打出聯盟頂級二壘手身手，對於爭取世界12強棒球賽中華隊一席，李凱威雖說是目標，但目前還不敢多想，「先把這個球季打好再說。」

克魯茲 明星賽 李凱威

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