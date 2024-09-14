中職／林子偉美技守備擔心影響肩膀 先休兵看狀態

樂天桃猿隊昨天以0：4輸給富邦悍將隊，今天打線微調，相隔28天重返先發二壘的林子偉今天板凳待命，總教練古久保健二解釋非關表現，反而是昨天的美技飛撲後擔心林子偉肩膀狀況。

林子偉因肩膀傷勢近期移防外野，昨天重返久違二壘守備，在1局下首打席面對葉子霆敲出的強勁平飛球，林子偉立刻躍起接殺，但也重重落地。

古久保健二透露，林子偉的肩膀一直沒有完全好，所以先前才一度安排他守外野，近期因肩膀狀況有好轉讓他重返內野，接下來會看防護員的回報，也與選手討論身體狀況，再決定如何調度。

至於昨天林子偉的守備表現，古久保健二也說：「他的守備沒什麼好擔心，但昨天面對第一顆球就飛撲，擔心會不會再次影響到肩膀，所以今天讓他先休息。」