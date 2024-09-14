U23世界盃／中華隊首度輸英國 史上最差第8名作收

中華隊在本屆U23世界盃最終戰慘遭英國隊兩名左投壓制，而且分別因捕手妨礙打擊、失誤丟掉2分，最終1：2隊史首次輸給英國隊之外，也以第8名作收，寫下史上參賽最差名次。

英國先發投手達西（Oliver Duthie）堪稱「華人殺手」，他在預賽面對中國隊先發6.1局投出10次三振，僅失1分，今天對上中華隊先發也繳出5局無失分的演出，另有3次三振、2次四壞保送，後續換上的左投哈奇森（Samuel Hutchinson）也有2局失1分的表現。

中華隊則是在2局上率先丟分，先發投手張峻瑋雖然投出2次三振，但也因被敲3支安打形成滿壘，然而輪到萊德（Benjamin John Leid）打擊時，卻發生捕手妨礙打擊，導致英國隊輕鬆回到本壘得分，張峻瑋再用三振止血。

張峻瑋投完3局退場，被敲4支安打丟掉1分非責失，接手的陳品宏也在4局上遇到狀況，先被敲出二壘安打後，英國隊犧牲打推進到三壘，接著2出局後雖然成功製造滾地球，但三壘手暴傳一壘，讓英國隊又得到1分。

陳品宏投完最後4局，總共只被敲2支安打，丟掉1分非責失，另有5次三振、1次四壞保送。

中華隊前面6局就敲出3支安打，來自邱鑫、林佳瑋、鄭俊緯，7局下黃柏叡在1出局後敲出二壘安打，2出局後王順和上場代打敲出適時安打，讓中華隊打破鴨蛋，然而後繼無力未能追平比數，吞下敗仗。

中華隊在排名賽以3勝2敗收尾，與澳洲隊戰績相同，不過因對戰優勢取得第8名，第7名則是由4勝1敗的荷蘭隊拿下，中華隊過去在U23世界盃最差成績是2016年的第7名，今年改寫難堪紀錄。