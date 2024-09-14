中職／認證桃猿單局追分能力強大 平野惠一：但昨天被富邦封鎖

中信兄弟隊本季兩度8：0領先卻遭到逆轉，都是樂天桃猿隊下的毒手，對於這支球隊的單局追分能力，總教練平野惠一認證強大，但隨即話鋒一轉，「可是他們昨天被富邦封鎖，這就是棒球。」

4月7日、9月12日堪稱兄弟今年最慘淡的兩場比賽，都在前兩局就取得8：0領先最後卻輸球，且對手都是猿隊，而猿隊目前在全年勝率穩居前三，若下半季由兄弟登頂，猿隊取得第三張季後賽門票的機率也很高，不無機會在季後賽狹路相逢，對於猿隊逆勢追擊的能力不能不戒慎恐懼。

談到猿隊的單局追分能力，平野說：「樂天打線真的很強大，打擊能力非常好，但昨天對富邦又打不出來，棒球就是這樣，每天都有不同變化，也是因為這樣，各隊差距其實沒有很大。」

值得注意的是，8月31日台鋼雄鷹、樂天桃猿隊之戰打出潛規則論戰，陳文杰當天在9局上6分領先之際盜壘，引發猿隊教頭古久保健二不滿，而陳文杰賽後也自認做錯，隔天趕緊向古久保健二道歉，但比賽中仍挨了觸身球，讓話題持續發燒，而猿隊如今熱騰騰親身驗證6分領先碰上他們有可能不夠花。

再問及這一戰後是否感受到6分領先對猿隊可能不適用潛規則，平野惠一僅說他隊事務不願發表意見。

進一步被問到當天8：0領先是否會在作戰上發動盜壘？他直言不會，「都已經領先8分了，作戰上是會去思考怎樣可以確實守下來。」他說對他來說，心中的準則從攻守兩邊去考慮，領先8分、落後8分時，「如果今天這狀況是我們會怎麼做，那就怎麼做。」