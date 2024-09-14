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中職／兄弟燒光8分領先調度掀熱議 平野惠一有緩頰、有檢討

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊總教練平野惠一。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊本季重返季後賽機率濃厚，但前一戰遭遇難堪敗仗掀起諸多討論，本季第二度搞砸8：0領先，總教練平野惠一談牛棚投手狀況，坦言第6、7局戰力薄弱，希望牛棚投手有競爭這個位置的企圖心，不要讓對手覺得兄弟的6、7局是破洞。

兄弟12日吞下一場荒誕的敗仗，比賽只打兩局已握有8：0領先卻遭逆轉，關鍵轉折為第7局讓猿隊攻下7分大局，續投的魏碩成以兩次四壞保送開局，蔡齊哲接手面對6人次只取得1個出局數（高飛犧牲打），6打席全數對戰局造成傷害，從8：4領先打到8：10落後才換投，也讓投手教練王建民的調度飽受討論。

「棒球本來就很困難。」平野表示，球隊近期戰績不錯，但上一場這樣的輸法，要面對漫天而來的檢討，「雖然大家在說調度問題，但基本上會把選手放上場，就是信任他們。」

對於調度問題，平野坦言，這個問題很難回答，因為包括戰術、調度都屬於不太能透露的球隊機密，但確實目前看來球隊投手戰力侷限在洋投和吳俊偉、呂彥青，「比較薄弱的6、7局，牛棚如何安排、牛棚怎樣去競爭，這是我們目前要去解決的問題。」

他說希望選手可以投出強烈的競爭意識，搶下這個位置，「不要讓人家覺得我們6、7局是破洞，如果有人可以站穩6、7局，也可以間接挑戰小黑、彥青的位置，球隊在內部競爭下會更有競爭力。」

平野也為後援投手緩頰，「選手也滿可憐，其實之前都封鎖得很好，但一場被逆轉，之前的努力就被抹滅，被大家罵。」對於蔡齊哲的近況，他也指出，其實上半季前段也有狀況不好的問題，但可以調整回來，「希望他繼續努力去調整。」

呂彥青 牛棚 蔡齊哲

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