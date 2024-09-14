中職／戴培峰再拚個人獎阻殺是優勢 難忘22年福來喜陰影

富邦悍將隊戴培峰職棒生涯6年，還在等待第一座個人獎項，今年捕手金手套、最佳十人再次達標票選資格，他也坦言將這兩個獎項放在心中，雖然這次競爭激烈，戴培峰坦言：「要拿獎不容易。」

2022年是戴培峰距離個人獎最近的一年，但輸給當年的外籍捕手福來喜，他說：「每年都是以這兩個獎為目標，因為捕手要拿其他獎很難，22年差一點，一直放在心裡。」

戴培峰今年打擊率2成71，有1轟、23分打點，守備率則是0.991，阻殺率高達4成26；主要競爭者是中信兄弟隊高宇杰，打擊率2成59、3轟、32分打點，守備率0.993、阻殺率3成24，統一獅隊陳重羽則是打擊率2成77、1轟、18分打點，守備率0.992、阻殺率2成67。

戴培峰指出，今年各隊捕手表現都很不錯，除了平鎮學長高宇杰外，陳重羽也很穩定，「不會說把誰當作目標，就是把自己做好，大家都很不錯。」

阻殺率是戴培峰競爭金手套的優勢，自2022年開始每年阻殺率都在4成以上，他認為關鍵在2021年底加入悍將的捕手教練劉家豪，「阻殺每年都會要求自己，家豪教練也滿注重的，阻殺的訓練量很大，自己也希望把這點做好，幫助投手減少失分。」

至於最難應付的跑者，戴培峰認為腳快的未必難抓，也要看與投手的搭配，「腳快的投手也會注意，我也是被魔鷹、林泓育盜過。」被提醒也是周思齊生涯第99盜苦主，戴培峰也笑說：「那時候他上壘壓力真的滿大，丟不好的話會被歡呼。」