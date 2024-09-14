中職／「本土伍鐸」明年仍在龍營 葉總估可投到40幾歲

味全龍隊洋投伍鐸將在今天完成9年年資的最後一哩路，明年起不占洋將名額出賽，總教練葉君璋評估「本土伍鐸」，以他的頭腦、經驗，投到40幾歲不是問題，預計可以在取得本土身分後再投2、3年。

伍鐸本季已入帳的投球局數為73局，還有兩場保留比賽合計6局等待提領，距離拿到今年完整一年年資只差1局，將在今天台北大巨蛋完成，明年起就可以不再受外籍選手登錄名額限制。

如果伍鐸明年仍有扛起先發的能力，也會讓龍隊有把洋將名額用在野手的空間，然而葉君璋指出，「這還要再看看，洋砲是策略、不是空間，就像我們和統一都放一個在後援，那個空間也可以放洋砲，只是一個策略上的問題。」他強調，「重點還是本土先發能不能頂上來，如果可以，就算沒有伍鐸還是可以有洋砲。」

葉君璋證實，伍鐸已有明年的合約，「本土伍鐸」明年仍是龍將，他也坦言，如果要拿伍鐸和其他王牌級洋投相比，當然技術上沒那麼好，但和本土選手比較，經驗和能力還是不錯，「而且伍鐸頭腦還不錯，以他的能力，就算年紀大了，如果是本土選手，你還是會用他，取得本土後大概還可以再投2、3年不是問題，可以投到40幾歲。」

根據聯盟規章所述，洋將達成一軍9年年資，無須提出申請，自達成球季之次年度起不受外籍球員註冊、登錄人數限制，但身分認定仍視為外籍選手，包括升降仍受15天限制。