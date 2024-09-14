TPBL／首屆熱身賽10月兩地開打 8場賽事話題不斷 

「2024夢想方城獅Preseason Game」即將登場，TPBL首屆熱身賽將於10月5、6日以及10月12、13日分別在台中洲際迷你蛋、新竹縣體育館兩地開打，展開連續兩周共八場精彩賽事，全新對戰組合精彩程度不言而喻。

熱身賽首站將於10月5日至6日在台中洲際迷你蛋登場，由聯盟與福爾摩沙夢想家隊共同主辦，首場賽事為台北台新戰神隊與桃園台啤永豐雲豹隊對決，當同是狀元的雷蒙恩對上林信寬與新人王高錦瑋，新生代大對決中，誰能成功幫助球隊取勝將是一大看點。第二場為地主夢想家迎戰新北中信特攻隊，兩隊射手雲集，也是令人期待的對戰陣容。

翌日則是由新竹御嵿攻城獅隊對上高雄全家海神隊，兩隊在夏季聯賽交手時，由海神拿下一勝，此役在外援加成下，兩隊廝殺，精彩可期。台中熱身賽最末戰由新北國王踢館地主，國王新兵強森、沃許本攜手曼尼高組建新皇家禁衛軍，歸化守護神高柏鎧，外加兩座高砲塔霍爾曼與貝奇將如何與其抗衡？令人期待。

熱身賽第二站將前往新竹縣體育館，首先登場的是海神與夢想家的對決，蔣淯安、林俊吉兩大火力後場聯手，力抗布銳克曼領軍的海港女神，兩隊後場較勁，球迷將大飽眼福。第二場為戰神踢館攻城獅，塞瑟夫與牧倫斯兩位年度外援矗立禁區高牆，另一方面則有攻城獅招牌高國豪撕裂防守。

最後一天首戰為同城之爭，新北國王對上新北中信特攻，國王林氏兄弟歸位，特攻後起之秀撐大局，贏家最終只能有一個。熱身賽最終戰由攻城獅迎戰雲豹，艾夫伯與克羅馬的王者之爭，唯有進場觀賽才能一睹風采。

10月5日至6日熱身賽台中洲際迷你蛋採用ibon售票系統，會員優先於9月16日中午12點起購票，9月20日中午12點起全面開放購票。熱身賽第二站為10月12日至13日在新竹縣體育館展開，由聯盟全權主辦，tixcraft拓元售票系統於9月16日中午12點起全面啟售！例行賽前球團的最後衝刺，邀請球迷進場驗收。