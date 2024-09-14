MiLB／鄧愷威3A先發吞第6敗 鄭宗哲2A敲二壘打1打點

旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威今天在小聯盟3A先發出賽，投3局失掉4分責失分，吞下本季第6敗；海盜隊2A野手鄭宗哲敲出1支二壘打、貢獻1分打點，近期連4場出賽敲安。

巨人隊3A台灣投手鄧愷威對德州遊騎兵隊3A先發，鄧愷威開賽連抓5個出局數，直到2局下2人出局後投出四壞保送，但接著三振抓到該局第3個出局數。

鄧愷威3局下控球有狀況，被首名打者敲出安打，三振抓到第1個出局數後，連續投出2次保送、讓對手攻占滿壘，2人出局後再投出保送失掉1分，接著再被敲出安打、投出保送、暴投掉分，單局出現4次四壞保送、失掉4分。

鄧愷威3局投完球隊落後時退場，今天總計用73球投3局，被敲出2支安打，投出6次三振、5次四壞保送，失掉4分都是責失分，球隊終場以5比7吞敗，鄧愷威承擔敗投，賽後防禦率8.84。

匹茲堡海盜隊2A與舊金山巨人隊2A交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打6棒、守游擊，鄭宗哲2局下敲出三壘方向飛球出局，5局下敲出游擊方向飛球出局。

鄭宗哲7局下球隊2比3落後、壘上有人時，敲出二壘打，幫助球隊送回追平分，該局第2次打擊機會敲出左外野方向飛球出局，海盜隊單局攻下6分、奠定勝基，終場以10比3搶勝。

鄭宗哲總計4打數敲出1支安打，為個人本季第19支二壘打，貢獻1分打點、有1得分，賽後打擊率2成20。