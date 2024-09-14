MLB／老虎隊接力無安打8.2局破功 完封金鶯仍讓教頭比讚

老虎隊今天以假先發起頭，結果後續三名牛棚投手接力封鎖金鶯隊打線，雖然無安打比賽在最後1出局前破功，但還是以1：0帶走勝利，賞給金鶯隊2連敗。

布列斯克（Beau Brieske）今天作為假先發，1.1局投出4上4下，換上赫特（Brant Hurter）中繼，擁有先發實力的他一口氣投了5.2局，而且中間一度連續解決17人次，直到8局上的保送才讓接力完全比賽破功，但也累積了8次三振、1保送的好投。

無安打比賽仍在延續中，哈尼菲（Brenan Hanifee）在赫特投出保送後接手，投出3上3下，最後9局上霍頓（Tyler Holton）登板，迅速抓下2個出局數後，面對韓德森（Gunnar Henderson）卻被敲出右外野三壘安打，讓無安打比賽也破功，好在他仍以三振化解，守住1分差勝利。

老虎隊赫特中繼一口氣投了5.2局，中間一度連續解決17人次。 美聯社

老虎隊全場敲出6支安打，但主要攻勢只有1局下卡本特（Kerry Carpenter）的陽春砲，但也足以讓金鶯隊艾佛林（Zach Eflin）先發6.2局僅失1分的好投，悲情吞下本季第9敗。

老虎總教練辛區（A.J. Hinch）表示：「我們4位投手今晚的表現，這是一場很棒的投手戰，雖然差一點可以達成還是會有失望，但依舊是對一支攻擊強力隊伍的一場完封。」

Gunnar Henderson hits a triple to break up the no-hit bid with two outs in the 9th. pic.twitter.com/GFtRKj1Ixm — MLB (@MLB) 2024年9月14日

談到霍頓雖然讓無安打比賽破功，但依舊能夠守住比賽，辛區也說：「這是一場1分差比賽，他能夠重新調整心態面對下名打者，這真的很重要，桑坦德（Anthony Santander）在三壘有人時上來，是有機會一棒讓他們超前的。」

霍頓本人則說：「我沒發現是無安打比賽，老實說。我只是希望幫助球隊贏球。」