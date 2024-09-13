中職／不挑戰觸身敲出致勝安 陳傑憲：我想自己打回來
統一獅隊今天由陳傑憲6局下的2分打點安打取得超前分，以6：4擊敗台鋼雄鷹隊取得近3戰第2勝，陳傑憲透露，該打席有一顆疑似觸身球，但自己想了想決定不挑戰，「我想要自己打回來。」
勝騎士今天雖然首局就丟掉3分，但最後一路投完7局，被敲6支安打失4分，等到隊友的火力支援，拿下本季第13勝；雄鷹21歲右投郭俞延，則是先發5局被敲5支安打、失4分，退場時兩隊是4：4的平手局面。
關鍵在6局下，雄鷹換上伍祐城後先投出保送，有出現盜壘加上暴傳讓獅隊在2出局後攻上三壘，2出局後保送邱智呈又被盜壘，陳傑憲抓緊機會用一壘安打敲回2分打點，獅隊就此領先到底。
陳傑憲獲選單場MVP後在受訪時表示，因為自己近況不太理想，因此當下的打席很專注跟投手對決，「應該有一個觸身球，可以提挑戰，但我想要自己打回來。」
獅隊拿下上半季冠軍後曾一度佔據全年第一，但在今天之前是10戰2勝8敗的低潮，讓中信兄弟隊超車，陳傑憲也跟現場球迷喊話，「有高潮就有低潮，忍耐一下啦，等到最後結果不好再來失望，現在還在過程中，相望大家帶著期待與希望一起參與。」
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