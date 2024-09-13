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中職／投一半更衣不影響羅戈7局好投 鋒總透露與裁判對話

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將先發投手羅戈比賽中改穿原本穿稍淺一點的藍色內襯衣。記者余承翰／攝影
富邦悍將先發投手羅戈比賽中改穿原本穿稍淺一點的藍色內襯衣。記者余承翰／攝影

羅戈今晚7局7K無失分的演出，幫助富邦悍將隊以4：0擊敗樂天桃猿隊，拿下相隔47天的連勝，中間雖然遇到換衣插曲，但羅戈認為沒有影響，「我隨時都準備好應戰。」

羅戈今天在5局上登板前被裁判要求更換內襯衣，原因是根據規定投手的內衣顏色、款式需與全隊統一，然而羅戈原本穿的藍色更深一些，聯盟解釋此為裁判主動執法，前個半局已經請他更換，不然會花費太多時間。

這個要求讓投手教練郭勇志一度與二壘審楊崇煇發生爭執，不過總教練陳金鋒一個閃現、插入隔開兩人，隨後攬著楊崇煇到遠處私聊，化解爭議火苗。

陳金鋒賽後解釋，投手的內衣顏色當然是有規定，但郭勇志是認為為何選這個時刻？也可以第1局就說，現在投手感覺好的時候說，會擔心感覺跑掉，當下也跟裁判解釋，「當然這不會影響投球，只是投手會在意一些感覺，彼此沒有對錯，只是想法不同，裁判也是執行他該執行的。」

羅戈則表示，自己從開季以來都是穿這個顏色的內襯衣，「現在才說，那我也就換掉，把自己準備好就好，不管發生什麼情況，都準備好備戰。」

中職規定投手的內襯衣需與全隊統一顏色、樣式，羅戈坦言自己不清楚規定的細節，「我只知道投手不能穿白色的，這也是我第一次遇到。」

今天7局無失分則是羅戈來台後單場最長的無失分局數，陳金鋒表示，羅戈一直以來都表現穩定，只是偶爾會用球數偏多，導致第5局就有些不穩；羅戈則表示：「今天感覺是一場好比賽，自己有做好功課準備，因為樂天是很難纏的對手。」

富邦悍將 樂天桃猿 陳金鋒

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