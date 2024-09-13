中職／申皓瑋打破「四棒0轟」魔咒 鋒總說加油

至今天賽前，富邦悍將隊第四棒打者一共累積402個打數沒有開轟，球隊內部也知道此事，但申皓瑋在4局下的一發兩分砲終於打破此「魔咒」，總教練陳金鋒說：「加油，那位置不好打。」

悍將今天以4：0擊敗樂天桃猿隊，先發投手羅戈有著7局無失分演出，而申皓瑋的兩分砲則成為勝利打點，他透露，回到休息區後有幾名隊友說：「第四棒開轟了。」

昨天生日的申皓瑋今天開轟，開心地方的是，「27歲第一天打出全壘打。」而且因為昨天休兵日只有練球，沒有受到太「熱烈」的慶生，如果是今天生日又開轟的「禮遇」可想而知。

能夠從魔神樂手中敲出全壘打，申皓瑋表示，因為第1個打席被三振，有一顆球不好攻擊，第4局就有調整一下，「掌握到失投球，從直球開轟。」

終結了悍將本季的「四棒0轟」魔咒，申皓瑋表示：「每一棒壓力都很大，全壘打魔咒這件事，打每一棒都想要全力進攻，能夠開轟就很開心。」