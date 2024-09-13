快訊

國慶焰火在雲林今晚試放180秒 提前感受美麗和震撼

川普競選T恤「撞衫」泰勒絲演唱會紀念衣 歌迷氣炸：希望立刻起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／申皓瑋打破「四棒0轟」魔咒 鋒總說加油

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將申皓瑋（右二）4局下敲出兩分砲。記者余承翰／攝影
富邦悍將申皓瑋（右二）4局下敲出兩分砲。記者余承翰／攝影

至今天賽前，富邦悍將隊第四棒打者一共累積402個打數沒有開轟，球隊內部也知道此事，但申皓瑋在4局下的一發兩分砲終於打破此「魔咒」，總教練陳金鋒說：「加油，那位置不好打。」

悍將今天以4：0擊敗樂天桃猿隊，先發投手羅戈有著7局無失分演出，而申皓瑋的兩分砲則成為勝利打點，他透露，回到休息區後有幾名隊友說：「第四棒開轟了。」

昨天生日的申皓瑋今天開轟，開心地方的是，「27歲第一天打出全壘打。」而且因為昨天休兵日只有練球，沒有受到太「熱烈」的慶生，如果是今天生日又開轟的「禮遇」可想而知。

能夠從魔神樂手中敲出全壘打，申皓瑋表示，因為第1個打席被三振，有一顆球不好攻擊，第4局就有調整一下，「掌握到失投球，從直球開轟。」

終結了悍將本季的「四棒0轟」魔咒，申皓瑋表示：「每一棒壓力都很大，全壘打魔咒這件事，打每一棒都想要全力進攻，能夠開轟就很開心。」

樂天桃猿 申皓瑋

延伸閱讀

中職／羅戈中場換衣秀照繳7局無失分 悍將四棒開轟又贏球

中職／悍將四棒0轟破了！申皓瑋2分砲 中斷391打數乾旱

中職／富邦可以！悍將終止新莊7連敗 藍力7局好投獵獅

中職／悍將得分了！斬斷古林睿煬連20.1局、對戰12.1局無失分

相關新聞

中職／悍將四棒0轟破了！申皓瑋2分砲 中斷391打數乾旱

富邦悍將隊本季「四棒0轟」的魔咒在今天終結，第四棒申皓瑋在4局下敲出一發兩分砲，讓悍將在與樂天桃猿隊之戰取得2：0領先。

中職／羅戈中場換衣秀照繳7局無失分 悍將四棒開轟又贏球

富邦悍將隊今起在新莊主場與樂天桃猿隊展開三連戰，第一場就靠著羅戈先發7局無失分好投，加上申皓瑋一棒打破悍將本季「四棒0轟...

中職／確定了！五月天921進軍大巨蛋 攜手中信兄弟限定演出

「華人第一天團」五月天首次進軍台北大巨蛋就在9月21日，與中信兄弟球團攜手合作，擔任周思齊引退主題週的賽後表演嘉賓，球團...

中職／周思齊21日引退賽3.85萬張完售 兄弟締造首次大巨蛋滿場

中職中信兄弟將於21日、22日在台北大巨蛋為周思齊舉辦引退賽，21日賽事在五月天確定表演之後，兄弟球團宣布當天門票已經完...

中職／五月天+周思齊引退 大巨蛋將迎來首次4萬人滿場

「華人天團」五月天將在9月21日攜手中信兄弟首度進軍台北大巨蛋，11日消息一出立刻帶動票房，到今天球團正式官宣，21、2...

12強賽／日本教練視察大巨蛋和天母球場 日媒：從天堂到地獄

世界12強日本隊監督井端弘和來台觀察2個比賽場地，日媒「日刊體育」形容，台北大巨蛋與天母球場環境像是從天堂到地獄。 日本11月13日開幕戰在名古屋巨蛋對澳洲，接著15和16日移師大巨蛋對南韓和中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。