中職／羅戈中場換衣秀照繳7局無失分 悍將四棒開轟又贏球

富邦悍將隊今起在新莊主場與樂天桃猿隊展開三連戰，第一場就靠著羅戈先發7局無失分好投，加上申皓瑋一棒打破悍將本季「四棒0轟」魔咒，以4：0拿下勝利。

羅戈今天面對猿隊打線，雖然7局被敲5支安打，另有2次四死球，4度讓對手攻佔得點圈，但有7次三振幫忙問題不大，都能夠化解危機，賽後防禦率下降到1.97，拿下本季第9勝。

唯一插曲是，羅戈在5局上登板前被裁判要求更換內襯衣，原因是根據規定投手的內衣顏色、款式需與全隊統一，然而羅戈穿的藍色更深一些，聯盟解釋此為裁判主動執法，前個半局已經請他更換，不然會花費太多時間。

而悍將打線也在4局下突破，張育成敲出內野安打後，申皓瑋也從魔神樂手中把球轟到左外野全壘打牆外，一發兩分砲打破0：0僵局，也打破悍將本季「四棒0轟」魔咒。

至今天賽前，悍將本季第四棒的選手，不分先發與否一共402個打數，就是沒敲出過全壘打，在中心棒次出現熄火狀況，先發第四棒打擊率2成15甚至是全隊9個棒次最低。